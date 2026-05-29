Frentes Políticos / 29 de mayo de 206

1. Reacomodo. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, llegará hoy a Morelos, gobernado por Margarita González, acompañado por integrantes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, piezas centrales del nuevo andamiaje que sustituyó viejos equilibrios dentro del Poder Judicial. El recorrido no será protocolario, pues juezas y magistrados expondrán carencias operativas, rezagos y presiones internas. En Hueyapan, la apertura de la Casa de Asesoría Jurídica Intercultural del Instituto Federal de Defensoría Pública busca presencia territorial. La Corte sale a campo. Y eso mueve estructuras.

2. Soberanía a salvo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, ajustó la redacción de la reforma para precisar que la nulidad electoral sólo procederá cuando exista intervención extranjera acreditada y determinante en los resultados. El cambio buscó acotar interpretaciones y contener las críticas de la oposición, que intentó llevar el debate hacia la omisión del crimen organizado como causal adicional. José Elías Lixa, coordinador del PAN, y Rubén Moreira, diputado del PRI, aprovecharon esa fisura para cuestionar el alcance de la iniciativa. Morena cerró filas alrededor del concepto de soberanía. Esta disputa ya tiene vencedor.

3. Equilibrio. Gilberto Bátiz, magistrado presidente del TEPJF, tomó distancia del entusiasmo legislativo y admitió que la elección judicial aún arrastra vacíos técnicos e institucionales. Mientras en el Congreso avanzan ajustes para mover los comicios judiciales hasta 2028 y extender la permanencia de magistrados como Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Mónica Soto, el mensaje desde el propio tribunal fue otro: legitimidad democrática sí, pero sin erosionar la independencia judicial. La reforma sigue mutando sobre la marcha y dentro del sistema ya comenzaron las alertas. El experimento sigue evolucionando.

4. Raíces. Mientras en Morena Quintana Roo algunos grupos siguen apostando por acuerdos de ocasión, Rafael Marín, fundador del movimiento en la entidad, volvió a ocupar el centro de las conversaciones internas, porque conserva identidad obradorista sin cargar facturas visibles. Entre militantes y operadores guindas pesa su cercanía con las bases originales y su distancia de las corrientes que llegaron después al reparto local. Eugenio Gino Segura, senador por Quintana Roo, enfrenta justo esa sombra por su vínculo político con el Partido Verde. En la interna morenista la memoria sí cuenta. Y ya posiciona favorito.

5. Trinquete. Enrique Inzunza, senador morenista, eligió el laberinto del Senado para pedir licencia, sólo de 22 horas, mientras en EU siguen abiertas acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico. El movimiento llegó horas antes de la sesión extraordinaria donde Morena buscaba escudar la reforma judicial. Ignacio Mier, coordinador de los senadores guindas, salió a cubrir la retirada con la tesis de no dar show a la oposición, aunque el suplente, Omar López Campos, retrata la urgencia. Mientras afuera crecen las preguntas, Morena protege el quórum, ¿vale la pena?