Frentes Políticos / 28 de enero de 2026

1. Soberanía a todo nivel. El envío de petróleo a Cuba no es improvisación ni desafío, es política exterior con historia. Claudia Sheinbaum está convencida de que se trata de una decisión soberana y humanitaria, amparada en contratos de Pemex y en una tradición diplomática que México ha sostenido por décadas, gobierne quien gobierne. Ayudar a una nación sometida a bloqueo no viola tratados ni compromete intereses. Al contrario, reafirma autonomía y congruencia internacional. México no actúa por presión externa, sino por principios. La política exterior no se terceriza ni se negocia por miedo. Se ejerce. Y se defiende, como debe ser.

2. Sin polémica. La presidenta Claudia Sheinbaum decidió no escalar el ruido. Ante versiones contradictorias sobre la entrega de Ryan Wedding, afirmó que México no entra en controversias públicas con agencias de EU. La versión oficial se mantiene: hubo entrega voluntaria en la embajada y no operativos conjuntos en territorio nacional. Sí había búsqueda por parte del Gabinete de Seguridad mexicano, pero sin participación extranjera. Mientras otros buscan protagonismo en redes, el gobierno mexicano opta por la prudencia diplomática. Bienvenido lo que sume.

3. Pregunta clave. El exdelegado del Bienestar en Baja California, señalado por Artículo 19 por estigmatizar y agredir a una periodista, vuelve a las andadas. Jesús Alejandro Ruiz Uribe ahora aparece detrás de una campaña negra para tratar de sacar de la jugada a sus rivales rumbo a la gubernatura. Denuncias anónimas, filtraciones y fuego amigo contra el entorno de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, forman parte de esta estrategia de tierra quemada. Respaldado por intereses económicos desplazados que buscan recuperar privilegios perdidos, Ruiz Uribe apuesta por el desgaste ajeno ante la falta de tracción propia. ¿A quién beneficia posicionarlo?

4. A pie. La devolución de las camionetas blindadas en la Suprema Corte no cerró la discusión, la abrió. Para el académico Juan Jesús Garza Onofre, el episodio confirma que la reforma judicial fue más retórica que transformación real. Se prometió una justicia nueva, sin privilegios ni excesos, y el escándalo terminó girando en torno a camionetas, retratos de la ministra Lenia Batres, y togas. No sentencias ejemplares ni cambios de fondo. La “nueva” Corte, dice, se parece demasiado a la anterior. Mucho discurso sobre cercanía con el pueblo, pero pocas señales de rediseño institucional serio. La justicia tiene sed de resultados.

5. Zona roja. Roblox dejó de ser sólo un videojuego y se convirtió en un problema de Estado. Sextorsión, grooming y exposición a pornografía infantil proliferan en una plataforma donde casi la mitad de sus usuarios son menores de 13 años. Poner orden no es opcional. La SSPC, de Omar García Harfuch; la FGR, con Ernestina Godoy, y la Segob, de Rosa Icela Rodríguez, tienen en sus manos frenar un ecosistema digital donde los depredadores operan con facilidad alarmante. Se requiere investigación penal, presión internacional y reglas claras para las plataformas. El riesgo ahí está.