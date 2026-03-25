Frentes Políticos / 25 de marzo de 2026

1. Ajustes. El encarecimiento del diésel hizo reaccionar a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien decidió exhibir el tema y ordenar una cita inmediata con expendedores, bajo el argumento de que los incentivos fiscales desdibujan cualquier justificación comercial. En la mesa estarán Víctor Rodríguez, director de Pemex, y Luz Elena González, secretaria de Energía, obligados a traducir la instrucción política en presión efectiva. Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, afila las revisiones mientras el litro roza los 29.50 pesos y golpea a cadenas productivas. Veremos quién fija el precio final: la bomba de los gasolineros o los buenos deseos del poder.

2. Desdén. El derrame en el golfo de México se disemina por cientos de kilómetros y en plena antesala vacacional. Margarito Rodríguez Nájera, presidente general del Sistema Nacional de Rescate y Emergencias (Sinarem) Tampico, advierte que la mancha avanza con lógica de corriente y no de boletín, mientras calcula la probabilidad inquietante sobre el arribo a Miramar. Desde Veracruz, Rocío Nahle, gobernadora del estado, desacredita reportes de mortandad animal y defiende playas listas para turistas, aunque las ONG y pescadores dibujan otra postal. Karl Heinz Becker, titular de Medio Ambiente de Tamaulipas, activa monitoreos y recorridos. El crudo flota. La responsabilidad, no.

3. Lamentable eslogan. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cruzó una línea cuando soltó, sin matiz ni anestesia, que para competir se requieren “padrinos o ser casi narco”. No fue lapsus doméstico, sino detonación política. Una semana después, la titular de la Secretaría de Gobierno, Elisa Hernández Romero, salió a reconstruir los escombros con la coartada del “contexto” y la acusación de edición maliciosa. El problema no es el video, sino la idea sembrada: que el sistema entero está capturado y que ella funge como denunciante desde la silla del poder. Le ganó el folclor a doña Layda. Cuando el poder explica demasiado, el daño es irreversible.

4. Rumbo al Pleno. La reforma electoral avanza entre relojes acelerados en el Senado. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, opta por marcar distancia mientras deja correr los cálculos legislativos. Morena, bajo el liderazgo de Luisa Alcalde, y el Partido Verde, de Karen Castrejón, contaron los votos en Comisiones Unidas, conscientes de que bastaba la mitad más uno para sacar el dictamen rumbo al tablero final, desarmando a la oposición. El pulso no es jurídico, sino político; aliados dubitativos, costos acumulados y una advertencia presidencial de que esta nueva versión del proyecto no se debe quedar en el tintero. El pleno decidirá. O exhibirá fisuras.

5. Mosqueteros. La tormenta electoral llegó al INE justo cuando el Senado calibra el alcance del Plan B. Guadalupe Taddei, consejera presidenta, quedó en el centro de la escena tras circular un documento con observaciones que siete integrantes del árbitro desconocieron sin titubeos. Rita Bell y Carla Humphrey encabezaron el deslinde público que dejó ver grietas internas en pleno momento crítico. Dania Ravel y Jaime Rivera reforzaron la idea de que no existe postura colegiada. El instituto habla de apertura técnica, pero la foto exhibe otra cosa, autonomía bajo presión y voces afinadas por separado. Unidad en papel, pero distancia en los hechos. Así, no.