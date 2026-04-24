Frentes Políticos / 24 de abril de 2026

1. Relevo. La presidenta Claudia Sheinbaum mueve una pieza sensible en Washington y confirma la salida de Esteban Moctezuma, embajador de México en EU, para colocar a Roberto Lazzeri con perfil financiero en plena antesala de la renegociación comercial. Moctezuma no se va del tablero, se reacomoda en tareas internas mientras Lazzeri llega con suficientes credenciales de Hacienda. La Presidenta destacó que Lazzeri “tiene una muy buena relación con todo el gobierno de México y también con las contrapartes en EU”. La apuesta es clara, y toda ayuda siempre suma.

2. Ajustes. Luis Carlos Ugalde Ramírez, director general de Integralia Consultores, pone nombre al trasfondo, con la ruta de candidaturas, mando y sucesión. La salida de Luisa María Alcalde Luján hacia la Consejería Jurídica que dejó Esthela Damián, no sólo cubre un frente técnico, redefine quién influye en el reparto de posiciones rumbo a 2027. El diagnóstico obliga a una recomposición lógica, pues existe un medio gabinete con herencia previa y liderazgos territoriales que ya compiten por adelantado. Claudia Sheinbaum necesita ordenar sin romper. Ugalde advierte el riesgo. Si no concentra decisiones ahora, otros lo harán después.

3. Aprobado. El diputado Ricardo Monreal suma un expediente impecable en la UNAM mientras en San Lázaro navega entre acuerdos y pulsos internos. Diez absoluto en el posgrado de Derecho, según sus alumnos, que le reconocen método, constancia y oficio académico. En el pizarrón, orden; en la política, cálculo. Monreal refuerza una imagen de jurista pulcro justo cuando el Congreso soluciona reformas que exigen algo más que técnica. La dualidad lo eleva. Monreal enseña Derecho Constitucional con disciplina; es el mismo esmero que alcanza cuando el poder aprieta. Una cosa es aprobar el curso. Y otra, dominar la prueba real.

4. Fuga dolorosa. Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, rompió con el PAN tras dos décadas y dejó al diputado Juan Carlos Romero Hicks intentando explicar una salida que exhibe más que diferencias, pues revela un partido atrapado en disputas por el control. Gutiérrez se va en plena antesala electoral y con versiones de candidaturas cruzadas que nadie confirma, pero todos entienden. Romero Hicks pide reflexión mientras reconoce la pérdida de un activo clave, una forma elegante de admitir que el desgaste ya no se contiene. En Guanajuato, bastión histórico, la grieta se asomó. Y el PAN vuelve a llegar tarde a sus propias crisis.

5. Confusión. Abelina López, alcaldesa de Acapulco, quedó atrapada entre la versión administrativa y la presión pública cuando Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta, acusó donaciones extraviadas rumbo a la Villa de las Niñas. El ayuntamiento habló de bodegas, clasificación y tiempos técnicos; la activista de opacidad. El problema no fue sólo el destino de colchones o aires acondicionados, sino también la pérdida de recursos sensibles. Porque si todo estaba resguardado, ¿por qué reaccionó hasta que el escándalo creció? Abelina López quiso enfriar el incendio con videos. No bastó. ¿Mala logística? Mmm, parece otra cosa.