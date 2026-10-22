Frentes Políticos / 22 de octubre de 2026

1. Aliado. Claudia Sheinbaum reconoció al embajador de EU, Ronald Johnson, como un aliado por su intervención en el levantamiento de las restricciones que afectaban al AIFA y al AICM. La Presidenta destacó su apoyo en las gestiones, en las que también participaron las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes. a cargo de Roberto Velasco y de Antonio Esteva, respectivamente. Pero la cortesía tiene límites, Sheinbaum recordó sus desacuerdos con Johnson por declaraciones sobre corrupción y actividades en el país sin conocimiento federal. La relación bilateral exige cooperación, pero también respeto.

2. Huachicol evaporado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide, Guanajuato, no eran huachicol, tras investigaciones de la FGR. Hubo irregularidades en el transporte, pero Grupo Simsa contaba con los permisos correspondientes y resolvió el problema. El operativo, anunciado en septiembre como un golpe al almacenamiento ilegal, quedó difuminado; y el delegado de la Fiscalía en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, fue destituido por anomalías en el cateo y fallas de procedimiento. Si el combustible era legal, toca explicar por qué se aseguró.

3. Modernidad gradual. El TEPJF ordenó al INE, a cargo de Guadalupe Taddei, ampliar la revisión de quienes buscan acreditarse como observadores en los comicios de 2027. Además del padrón federal, deberá cruzar registros estatales y municipales de servidores públicos para detectar posibles impedimentos. La resolución, aprobada por unanimidad tras impugnaciones del PRI, de Alejandro Moreno, y MC, de Dante Delgado, exige reglas claras, plazos definidos y atención a las irregularidades. La modernización electoral consiste en cerrar vacíos con criterios verificables. ¿Podrá el INE?

4. Nueva era. El Senado aprobó la Ley de Economía Digital para impulsar la transición gradual del efectivo a los pagos digitales. La mayoría rechazó las reservas del panista Miguel Márquez, que presentó alrededor de 200 modificaciones, y la propuesta de Francisco Ramírez Acuña para eliminar comisiones bancarias. Incluso el morenista Ricardo Sheffield cuestionó la iniciativa y pidió que Banxico definiera los tiempos y sectores de aplicación, pero tampoco prosperó. Hacienda tendrá 15 días hábiles desde la entrada en vigor para determinar los sectores donde el cambio será obligatorio. ¿Cómo garantizar que nadie quede sin digitalizar?

5. Ayuda. En Xalisco, Nayarit, fuerzas federales y estatales localizaron un presunto narcolaboratorio con sustancias químicas, equipo para procesar drogas y uniformes con insignias de distintas corporaciones de seguridad. El operativo, con participación de Defensa, Marina y Guardia Nacional, exhibe la dimensión de una estructura criminal que las autoridades todavía deben desentrañar. El gobernador Miguel Ángel Navarro enfrenta exigencias y cuestionamientos. Las FA vinieron a atender lo que su gobierno no logró resolver. Los hallazgos se acumulan ante la omisión. ¿Quién deja crecer a tal grado al crimen?