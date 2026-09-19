Frentes Políticos / 19 de septiembre de 2026

1. En línea. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostuvo una nueva llamada con su homólogo Donald Trump para avanzar en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. La Presidenta calificó la comunicación como buena, pero estableció que no habrá anuncio hasta alcanzar un acuerdo formal. También reiteró su respeto al primer ministro canadiense, Mark Carney, y la defensa del T-MEC, mientras México busca mediante las gestiones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, evitar aranceles al acero, aluminio y automóviles. Con 22 llamadas entre ambos mandatarios, el diálogo está abierto. Y eso es mucho.

2. Impunidad cero. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno busca cero impunidad en los feminicidios y anunció una iniciativa de Ley General para homologar la actuación de las fiscalías estatales y la FGR. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó la detención de los presuntos responsables de los asesinatos de Claudia Tacoronte, en Morelos, y Karla Margarita Pérez, en Jalisco. Pero Amnistía Internacional advierte que la prevención y la especialización de las fiscalías siguen siendo pendientes. Contra feminicidios, justicia obligada.

3. Cifras de paz. Guanajuato muestra una reducción de 75% en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 diarios en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la coordinación con la gobernadora Libia Dennise García, aun con sus diferencias partidistas, mientras que el secretario Omar García Harfuch reportó 10 mil 699 detenidos por delitos de alto impacto y más de 6 toneladas de droga aseguradas. También se evitó que víctimas de extorsión entregaran más de 101 mdp. La entidad requiere atención permanente, pero los números muestran avances. Urge no aflojar el paso.

4. Desconectados. El general Ricardo Trevilla informó que cuatro drones utilizados por el crimen organizado para vigilar rutas de migrantes fueron inhibidos durante la Operación Águila Alta, todos del lado mexicano. Ninguno portaba armas o explosivos, pero uno había sido localizado en territorio estadunidense antes de regresar a México, donde fue neutralizado, y su operador detenido. El secretario también reportó una disminución en los hallazgos de narcotúneles y destacó la coordinación con autoridades de EU, establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. La cooperación binacional fortalece. Para qué pelear.

5. Semana negra. El feminicidio de Claudia Tacoronte volvió a colocar a Morelos bajo escrutinio nacional e internacional. La Fiscalía, encabezada por Fernando Blumenkron, detuvo a Francisco Javier “N”, El Trompas, y anunció que buscará la pena máxima de 70 años. Pero el caso deja preguntas que corresponden a la administración de Margarita González Saravia. La joven española llevaba apenas un mes en Morelos y el crimen ya provocó protestas universitarias y eco social. La seguridad no puede ser un asunto pendiente en esta entidad. Otro tema en el que González Saravia queda sobrepasada. Ya es costumbre.