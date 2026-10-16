Frentes Políticos / 16 de octubre de 2026

1. Séptimo lugar. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que México se ubicara entre las economías de la OCDE con mayor crecimiento en el segundo trimestre de 2026 y anticipó un mejor desempeño en 2027, impulsado por proyectos de infraestructura. Reconoció que 2025 fue de bajo crecimiento, afectado, dijo, por los aranceles de EU y la pausa en inversiones de la industria automotriz. Defendió los programas sociales, el aumento salarial y el combate a la evasión como pilares de su modelo, y desestimó las recomendaciones del exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz, a quien vinculó con el Fobaproa. Hay y habrá motivos para celebrar.

2. Tocar fondo. Claudia Sheinbaum dio un mes a Margarita González Saravia para presentar un plan que pacifique Morelos, refuerce a las policías y defina los recursos necesarios. Pero no olvidemos que la crisis no llegó ayer. La gobernadora asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 y, luego de dos años de administración, la estrategia de seguridad está en su peor momento. El episodio de Cuautla, donde se liberó a José David “N” tras la retención de funcionarios, volvió a exhibir las dificultades para contener a los grupos criminales. Después del ultimátum, una duda: ¿cumplirá la gobernadora?

3. Espera. La SCJN, presidida por el ministro Hugo Aguilar, desechó la solicitud de Tomás Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas, para atraer el amparo con el que busca frenar uno de los tres autos de formal prisión que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud. Ningún ministro hizo suya la petición, por lo que el caso seguirá su curso en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Deportado de EU en abril de 2025, tras cumplir una condena por conspiración para lavar dinero, Yarrington permanece recluido en el Altiplano. La Corte no le abrió la puerta; quizá la resolución judicial. Toca esperar.

4. Ausentismo. Karina Ruiz, senadora de Morena, acumula 11 inasistencias justificadas al pleno, mientras mantiene una dieta mensual de 133 mil pesos, según información publicada por Excélsior. El artículo 62 del Reglamento del Senado, presidido por Higinio Martínez, establece que la Presidencia no puede justificar más de seis faltas por periodo ordinario, salvo excepciones específicas, como motivos de salud o encomiendas oficiales. Ruiz no ha acudido a las sesiones del pleno, aunque esta semana participó a distancia en comisiones de Gobernación y Educación. El reglamento tiene límites. ¿Por qué no se cumplen?

5. Reproches. Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, fue recibida con abucheos y rechiflas durante el acto por el 29 aniversario del movimiento Prepa sí, cárcel no, surgido de la lucha comunitaria por la educación pública. Al tomar el micrófono, Alavez enfrentó gritos de rechazo y optó por suspender su intervención para volver a su lugar en el presidium. La conmemoración reunió a estudiantes, activistas y participantes. El episodio exhibió la distancia entre el discurso institucional y el ánimo de la ciudadanía. ¿Y, si en lugar de hacer corajes, resuelve?