Frentes Políticos / 11 de septiembre de 2026

1. En marcha. La presidenta Claudia Sheinbaum reportó avances en la negociación comercial con Estados Unidos tras su conversación con Howard Lutnick, secretario de Comercio de EU, aunque todavía no hay acuerdo que anunciar. Marcelo Ebrard, titular de Economía, ya está en Washington para dar seguimiento a las conversaciones, y México mantiene una línea de diálogo: sin afectar la soberanía o la economía. En paralelo, el sector empresarial aportó otra cifra, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advierte que se necesita 18 meses para reducir déficit y deuda. Fallar es inaceptable.

2. Arrancan. El INE, a cargo de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, ya puso en marcha el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el mensaje que corresponde al árbitro, y llamó a respetar a las instituciones y mantener las diferencias políticas dentro de los cauces legales. El próximo 6 de junio se renovarán las 500 diputaciones federales, en una elección concurrente con comicios locales en las 32 entidades. El despliegue será nacional y exigirá coordinación entre INE, OPLE, tribunales y autoridades. Arranca la carrera electoral. Una sugerencia: la boleta no se negocia, se respeta.

3. Distorsión. Lenia Batres, la autonombrada Ministra del Pueblo, volvió a caer en una contradicción. En el debate sobre los recursos de las afores entregados a beneficiarios por fallecimiento, respaldó gravarlos con ISR, bajo el argumento de fortalecer la hacienda pública y avanzar en una mayor redistribución de la riqueza. La mayoría del pleno de la SCJN rechazó esa interpretación y determinó que esos recursos están exentos. Batres quiso cobrarle al heredero; la Corte, que preside Hugo Aguilar, dijo que no. El pueblo, ése que dice representar, se da cuenta de sus tendencias.

4. A futuro. Esteban Villegas llega a cuatro años de gobierno con resultados y, sobre todo, obra que busca resolver problemas de fondo en Durango. La presa Tunal II concentra una inversión de 5 mil 913 millones de pesos para garantizar agua potable a 340 mil habitantes durante los próximos 50 años, mientras el presupuesto para el campo aumentó de 225 a 550 millones y más de 60 ejidos participan en esquemas de captación de carbono. Agua, campo, infraestructura y empleo, una agenda que apuesta por lo que permanece. “El futuro está especialmente en los jóvenes”, afirmó Villegas. Lección, gobernar también es pensar en quienes aún no votan.

5. Reprobados. Una agresión con navaja dentro de una secundaria de Villa de Álvarez dejó dos estudiantes y una prefecta lesionados. Ocurrió en territorio gobernado por Indira Vizcaíno, donde madres y padres de familia ya exigen reforzar los accesos y recuperar medidas de vigilancia como la revisión de mochilas. La prefecta resultó con las lesiones de mayor consideración, aunque todos están fuera de peligro. No basta con activar protocolos cuando el arma ya apareció dentro del aula. La seguridad escolar no puede depender de la suerte. En Colima, la prevención volvió a llegar tarde. Y lo peor es que el tejido social se deteriora, y nadie hace nada.