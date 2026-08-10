Frentes Políticos / 10 de agosto de 2026

1. Futuro ecológico. Seis millones de árboles fueron sembrados en la primera Jornada Nacional de Reforestación. La presidenta Claudia Sheinbaum la encabezó en San Nicolás de los Ranchos, Puebla, acompañada por los titulares de la Segob, Rosa Icela Rodríguez; de Agricultura, Columba López; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena; de Bienestar, Leticia Ramírez; de Defensa, el general Ricardo Trevilla, y de Marina, el almirante Raymundo Morales; además del gobernador poblano, Alejandro Armenta. Colaboración plena y echarles montón a los problemas son la solución. Foto, discurso y futuro.

2. Extra disciplina. El caso Doenitz sigue abriendo puertas que durante años permanecieron cerradas. Jorge Luis “P”, director del plantel donde murió Dafne Zapata durante una novatada, enfrenta una nueva orden de aprehensión por violación agravada. La acusación corresponde a hechos anteriores y será la autoridad judicial la que determine responsabilidades. Pero hay una señal imposible de ignorar, exalumnos comenzaron a relatar experiencias similares y, al mismo tiempo, la madre de Dafne acusa a una delegación de la Fiscalía de negarse a recibir denuncias. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, está obligado a poner orden.

3. Ley aplicada. En Gustavo A. Madero, ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en el intento de despojo de un inmueble en la colonia Magdalena de las Salinas. El grupo habría ingresado para, según, de realizar labores de limpieza y, una vez dentro, presentó un supuesto documento para impedirle el acceso y cambiar las cerraduras. La confrontación terminó con cinco hombres y tres mujeres ante el Ministerio Público. La SSC, bajo el mando de Pablo Vázquez, actuó conforme al protocolo impulsado por Clara Brugada. En la alcaldía de Janecarlo Lozano los conflictos por inmuebles no tienen cabida. Como debe ser.

4. Lanzas. La pelea política entre Sandra Simey Olvera, senadora de Morena, y Carolina Viggiano, del PRI, ya llegó al INE. Olvera presentó una denuncia contra Viggiano por el altercado en el pleno durante la discusión sobre el huachicol fiscal. La morenista argumentó que las expresiones y conductas de la priista afectaron la participación de las mujeres en la vida pública. Así, lo que comenzó como un intercambio de señalamientos terminó en expediente electoral. Viggiano, hasta ahora, no ha respondido públicamente. En el Senado sobran los discursos sobre civilidad, pero cuando se encienden los ánimos se reavivan las lanzas. Así no es.

5. En racimo. En Mazatlán, el operativo de verano ya parece inventario de guerra, con 28 detenidos, entre ellos dos mujeres, 15 armas largas, 94 cargadores, casi tres mil cartuchos calibre 7.62, 40 del .50 y ocho chalecos con 16 placas balísticas. El Ejército y la Guardia Nacional hicieron el aseguramiento en El Roble y entregaron a los detenidos al Ministerio Público Federal. El dato incómodo está afuera del comunicado: alrededor de 50 personas han sido asesinadas o localizadas sin vida en Mazatlán desde julio. Ahora llegan mil 700 elementos de la Marina para reforzar la plaza. Se baja el tono con Yeraldine Bonilla como gobernadora. Bien.