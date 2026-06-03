Los “trancazos” a los gringos y el vandalismo autorizado de la CNTE

A la presidenta Claudia Sheinbaum no le gusta que se señale que estamos frente a la peor crisis de las relaciones entre México-Estados Unidos en décadas. En la mañanera del 18 de mayo pasado, la emprendió en contra de “las plumas del viejo régimen”, entre las que incluyó al excanciller Jorge Castañeda (2000-2003)

Ayer buscamos al también escritor académico y analista político para preguntarle: ¿Si fueras el canciller, qué le aconsejarías a la Presidenta?

Respondió: “Qué le bajara de inmediato, que se callara, que le dejara al canciller todo lo que ella quisiera que el gobierno dijera. Que se pelee el canciller, y si acaba muy desgastado, lo cambia y a la chingada. Son ya pleitos medio callejeros de la Presidenta. No debiera ser ella”, puntualizó.

En charla telefónica, Castañeda nos dijo que no sabe cómo van a tomar en el círculo cercano a Trump los discursos antiyanquis de la Presidenta en las mañaneras y en el Monumento a la Revolución. “Le ha lanzado muchos trancazos a los gringos. A la derecha, a Trump, al embajador, a la DEA, a la CIA. No es un mensaje para la tribuna. Si cree eso, está muy equivocada”.

Le preocupa, sobre todo, Steven Miller, asesor principal y jefe adjunto de gabinete de política de Donald Trump.

“Los medios estadunidenses, las redes, el Congreso gringo retoman todo. No lo hacen en tiempo real, porque tienen otras cosas de qué preocuparse también. Pasarán dos, tres o cuatro días, pero lo van a retomar”, pronosticó.

* En la charla, de unos 10 minutos, habló del embajador de EU en México, Ronald Johnson y su llamado a no politizar el combate al narcotráfico.

“El embajador Johnson está siendo cada vez menos barco para ella, como lo fue Salazar con López Obrador. Entre más lo provoca, más se puede ir escalando todo esto. No sé dónde quiere llegar. Si es para salvar a Rocha Moya, quién sabe si valga la pena. Tienen la mayoría en las dos cámaras. A la SCJN y al TEPJF los tienen subordinados. Para qué tanto grito estando el suelo tan parejo. La única explicación de la desproporción entre el escándalo que está armando y el tema del litigio, que es Rocha Moya, es que ella teme que este güey cante si lo entrega. No sólo sobre los demás güeyes, sino sobre cuánto dinero recibió en sus campañas”.

— ¿Se la pueden cobrar vía el T-MEC?, preguntamos.

— Hay una filosofía completamente distinta por parte de ellos. No sé si van a anunciar que sí quieren que se extienda. Lo más probable, por lo que dice Ebrard es que no, que van a hacer estas revisiones anuales y que en cada revisión anual van a ser más exigentes, pero por razones propias del comercio y de las ideas de Trump al respecto, no como represalia. Las represalias pueden venir en otra parte. Visas, frontera, instituciones financieras mexicanas o energía. Ese tipo de represalias me parece más probable”, puntualizó.

* La CNTE no sólo tiene secuestrados a cientos de miles de capitalinos desde hace días, sino que amenazan con subir el tono a una semana del Mundial. Bloquean avenidas, vandalizan las estatuas de jugadores de futbol colocadas en avenida Reforma por el Mundial, provocan el peor caos vial que hemos visto en mucho tiempo. Hace días tienen un plantón en el Centro Histórico. No sólo es la ansiedad, irritación y pérdidas de tiempo que provocan entre los automovilistas que se quedan atrapados por horas en las principales arterias de la CDMX, sino además las pérdidas económicas que han ocasionado a comercios, servicios y turismo.

La Canaco estima en 39.5 millones de pesos diarios las pérdidas por ventas no realizadas sólo en el Centro Histórico (principalmente en la calle 5 de Mayo) por ventas no realizadas. La autoridad capitalina no hace nada. Les acobarda aplicar la Ley. No es un llamado a la represión. No se confundan. Es hacer respetar el derecho de millones a circular en la ya de por sí saturada CDMX. En las ciudades más importantes del mundo democrático interviene la policía para evitar escenas como las que vimos ayer y antier en Reforma y a una cuadra del Zócalo. El conflicto está mal manejado. Las autoridades retroceden ante la amenaza. Ceden al chantaje de “si no hay solución, no rueda el balón”.

Dice la Presidenta que no son maestros, sino infiltrados. Y, sin embargo, la líder de la CNTE, de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces, declaró que lo de ayer es sólo una muestra de lo que se nos puede venir, si no atienden sus irracionales demandas: 100% de aumento salarial y derogación de la Ley del ISSSTE. ¿No son maestros de la CNTE? Ajá.

* La foto de López Obrador con Andy es un acto anticipado de campaña. Se trepa en la popularidad que le queda al expresidente. El junior ya adelantó sus intenciones de ser diputado federal por Tabasco. “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”, escribió en sus redes sociales. Por cierto, López Obrador no ha abierto el pico para pronunciarse sobre el caso de su “hermano” Rubén Rocha Moya, que tanto daño le ha hecho a Morena.