San Fernando; Tlatlaya, Ayotzinapa, Casino Royal, LeBarón, Salamanca…

Otra masacre. Una más. Once personas asesinadas en un campo de futbol en Salamanca, Guanajuato. Otras 12 resultaron heridas. Los sicarios dispararon más de 100 tiros, dicen las autoridades. Fue un fin de semana de horror en ese municipio. Otras siete personas fueron asesinadas el sábado en diferentes comunidades de esa localidad guanajuatense. 18 muertos en total. Es grave, muy grave. No sólo refleja la descomposición que hemos vivido en los últimos 20 años, sino la incompetencia de los sucesivos gobiernos para combatir el crimen organizado.

Ninguna de las estrategias de seguridad en los últimos sexenios y el año y casi cuatro meses del que corre, han sido capaces de detener las masacres en nuestro país. Ni la militarización (Calderón y Peña) ni los “abrazos, no balazos” (López Obrador) ni los cuatro ejes de Sheinbaum han transcurrido sin matanzas. La de Salamanca quedará plasmada en las estadísticas del horror junto a las de San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa, Casino Royal, LeBarón, Salvatierra…

* En la mañanera le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre lo ocurrido en el municipio guanajuatense. Respondió: “Hizo un comunicado la propia gobernadora y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato. El gobierno de México, a través del gabinete, está en coordinación con ellos para dar con los responsables. Le pediríamos al gabinete que pudiera dar mas información”.

¿El caso será atraído por la forma en que se desarrolló y las armas que se utilizaron? Insistió Arturo Páramo, reportero de esta casa editorial.

—Lo lleva en este momento la Fiscalía de Guanajuato —cortó.

Hasta allí. Le dedicó más tiempo a la carta que le envió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitarle que el grupo musical BTS, de ese país asiático, abra más fechas de conciertos en México, debido a la inmensa demanda de los jóvenes mexicanos.

El comunicado de la Fiscalía de Guanajuato calificó el hecho como “repudiable”. Más tarde informó que había avances en la investigación, sin dar mayores detalles.

La gobernadora panista de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó el ataque, mientras el alcalde de Salamanca, César Prieto, Morena, advirtió que el crimen “busca someter a la autoridad” y pidió apoyo federal. Guanajuato es zona de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima (o células conocidas como Los Marros). Entre las víctimas se encuentran el baterista de la banda Reencuentro Norteño y un exagente de Tránsito.

* Ya que estamos. La Coparmex volvió a levantar la voz contra las extorsiones que, asegura, mantienen presión creciente sobre las empresas y el empleo formal.

Cita los datos abiertos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, afirma, revelan una paradoja alarmante:

“Pese a que se observa evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva... “El balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural. En comparación con 2015, el número anual de víctimas de extorsión pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1% en 10 años, reflejando una tendencia sostenida que erosiona la actividad económica local”, advierte la organización empresarial.

* Vaya enredo que se armó con la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Lo acusan de violencia de género y acoso laboral. La secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, nombró como directora interina a Lucero Ibarra Rojas. Romero Tellaeche, sin embargo, se aferra al cargo. Alega que no existe procedimiento legal para moverlo anticipadamente y que mantiene sus funciones. Fuentes del CIDE aseguran, fuera de grabadora, que el fondo de la destitución es político. Tellaeche es proAMLO y se lo quieren sacudir.

* En sesión de trámite y a mano alzada, la Comisión Permanente aprobó el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador ante el Reino Unido. Hubo posicionamientos de los grupos parlamentarios. Ni el PAN, que no votó, ni el PRI, que lo hizo a favor. La senadora tricolor Anabell Ávalos dijo la semana pasada que en la sesión de ayer explicaría su voto a favor. No lo hizo. Otra vez fue el senador Luis Donaldo Colosio Riojas el único que cuestionó en tribuna la designación de Gertz. Dijo: “No queremos normalizar procesos acelerados. Si aceptamos que la ley puede interpretarse con laxitud cuando conviene, si permitimos que las designaciones se den en la opacidad y sin el escrutinio que merecen, estamos abriendo la puerta a un precedente peligroso”.