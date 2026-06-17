La nueva audiencia del Wero Bisnero

Rodolfo “N”, alias El Wero Bisnero, está en el penal de Barrientos, Estado de México, desde octubre del año pasado. Fue vinculado a proceso por el asesinato de su vecina, Renata Palmer, en Atizapán de Zaragoza

El influencer y creador de contenido financiero se dice inocente del crimen que se le imputa.

El delito se reclasificó de feminicidio a homicidio. Sus defensores nos aseguran que se negó a negociar una disminución de pena con el alegato de que no va a aceptar algo que no hizo.

En redes sociales ya fue juzgado y acusado del feminicidio. Este jueves va a una nueva audiencia.

* Esta columna recoge una seria de inconsistencias que, según la defensa. tiene la investigación. Nada más.

Los hechos ocurrieron a principios de octubre de 2025.

La versión de la Fiscalía señala que el sospechoso atacó con un cuchillo a Renata, con quien presumiblemente sostenía una relación sentimental. Vivían en el mismo edificio.

“A Renata la asesinaron en un octavo piso. A Rodolfo lo incriminó el guardia de seguridad que estaba en la planta baja”, alega la defensa, que encabeza Rodolfo Pérez Velázquez, abogado del Wero Bisnero.

El guardia sostiene que vio a Rodolfo “N” con las manos ensangrentadas. La defensa dice que la sangre del imputado proviene de cuando rompió un vidrio de su casa con el celular.

El abogado del Wero nos entregó una “tarjeta ejecutiva” con cinco argumentos esenciales sobre el proceso.

1.- La Fiscalía del Estado de Mexico ha privilegiado la confirmación de una narrativa inicial contra Rodolfo “N”, antes que contrastar hipótesis alternativas.

2.- La acusación debe contrastarse con elementos objetivos, como la ausencia del cuchillo usado para matar a Renata.

3.-La línea de contexto no fue agotada sobre entorno, edificio, seguridad y tercero.

4.- La audiencia intermedia abre una oportunidad de depuración, no de convalidación.

5.- Afectación al derecho de defensa por acceso incompleto o tardío a la información.

“Si la Fiscalía no entrega completa y oportunamente la información, se reduce la posibilidad real de convertir, preparar peritajes, objetar pruebas y depurar la etapa intermedia”, argumenta la defensa.

* Dice la presidenta Sheinbaum que somos el tercer país con menos desempleo.

El dato es inverosímil. El crecimiento económico de México de 2018 a 2026 es de apenas uno por ciento. ¿De dónde sale ese comentario?

Los analistas señalan que la tasa oficial de desempleo (2.5%, según el Inegi) se debe a que la estadística no refleja la informalidad laboral.

Más de 50% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo que significa que tienen empleo, pero carecen de seguridad social y prestaciones laborales.

El economista y exdiputado de MC Salomón Chertorivski, hizo un interesante comparativo de los resultados obtenidos en materia del empleo formal de Felipe Calderón a la fecha.

Con Lopez Obrador el empleo formal creció sólo 9.9 por ciento. Se atravesó la pandemia. Con Peña Nieto, 25.5%; con Felipe Calderon, 16.5%, a pesar de la crisis global.

En el año, ocho meses que Claudia lleva en Palacio Nacional, la economía ha crecido apenas 1.1 por ciento. Ésa es la realidad. No la de las mañaneras.

Ya que estamos con los otros datos. La Presidenta dijo ayer que el delito de homicidio doloso se ha disminuido 46%: Es decir, que en su gobierno diariamente hay 38 asesinatos menos.

* A propósito de la “injerencia extranjera”. En Colombia crece la polémica por el respaldo de Trump al candidato presidencial de la derecha, Abelardo de la Espriella, de cara a la 2ª vuelta de la elección.

Trump ha publicado varios mensajes en su red, Truth Social, felicitando al derechista.

Lo ha calificado como “inteligente, fuerte y tenaz”, y ha asegurado que, si gana el próximo domingo, puede contar con “el apoyo total y la fuerza de Estados Unidos”.

De la Espriella aparece como favorito frente a Iván Cepeda (44-45%). Le saca entre cuatro y seis puntos, según las encuestas más recientes.

El respaldo de Trump no parece haber cambiado drásticamente las tendencias, pero sí pudo ayudar a consolidar el voto antiPetro en sectores de derecha y centro.

¿Sería ésta una causa de nulidad de elecciones en Mexico, luego de que el oficialismo aprobó la reforma constitucional en ese sentido? Es pregunta.