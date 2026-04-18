Las mentiras de la 4T

El litro de gasolina a 10 pesos, la salud mejor que en Dinamarca, la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional es inteligencia artificial; somos el país más democrático del mundo. Y la más grave de todas: el barco fantasma que provocó el mega derrame de hidrocarburos en el golfo de México.

Son las mentiras de la cuatroté. La evidencia de que la consigna “no mentir, no robar y no traicionar” es discurso.

La gasolina Magna estaba ayer a 23.80 pesos el litro; la Premium a 28.42 pesos; en salud hay desabasto de medicinas, hospitales sin quirófanos, niños con cáncer sin atender; medias verdades sobre el escándalo del huachicol fiscal…

* Magro consuelo. La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que sí era real la imagen de la mujer que se asoleaba en Palacio Nacional y no producto de la inteligencia artificial como se afirmó en la mañanera.

Esa mujer se llama Florencia Melany Franco Hernández y, como ya se sabe, renunció a su cargo de directora general de Coordinación en la SHCP.

En el caso Pemex, su director, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que la petrolera es responsable de la fuga de hidrocarburos que causó un desastre ambiental y económico con daños difíciles de calcular, en el golfo de México.

El derrame data del 6 de febrero pasado. Tardaron dos meses y 11 días en reconocer la responsabilidad de Pemex. Ha afectado alrededor de 900 kilómetros de costas en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y parte de Campeche. El impacto a los ecosistemas, al turismo y la pesca es incalculable. Se han detectado más de 50 sitios contaminados, llegada de chapopote a las playas, muerte de peces, tortugas y otros animales marinos.

Los manglares y arrecifes están en riesgo, Greenpeace afirma que el daño submarino es mayor al que reconoce el gobierno.

* Más de dos meses después de detectada la fuga, Rodríguez Padilla corrigió la versión oficial original a un barco fantasma —que jamás identificó— y las chapopoteras naturales, del desastre ambiental.

El agobiado hombre se dijo “engañado” por sus subordinados. Tres funcionarios de la petrolera ya fueron cesados y son investigados.

Ellos son: Saul Andrés Urueta, subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; David Gustavo González, coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos; y José de Jesús Chávez, director de Derrames.

Es pertinente recordar la versión oficialista que dio cuando se detectó el derrame: fue causado por un barco privado —que nunca identificó—, pero también por chapopoteras naturales.

Dolosamente promovieron la versión de que ese barco pertenece a una compañía que contrató Enrique Peña Nieto y le dieron crédito a la mentira de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, en el sentido de que sólo eran “gotitas” de chapopote. Una fuente de Pemex sintetizó en una palabra lo que ocurre en la petrolera: ineptitud.

Greenpeace subió a su cuenta de X el siguiente mensaje:

“Luego de semanas de mentiras y negaciones oficiales del derrame en el golfo de México, el gobierno de Claudia Sheinbaun admitió que el origen del mismo se encuentra en un ducto de Pemex. Antes trataron de atribuir los hechos a otras fuentes y, por fin, reconocen la verdad”.

Ésta y otras organizaciones ambientales exigen que se garantice la reparación del daño al ecosistema, pescadores, proveedores de servicios turísticos que se hayan visto afectados por el derrame.

* La presidenta Sheinbaum se fue a Barcelona, España, sin dar a conocer el nombre de la sucesora de Citlalli Hernández en la secretaria de la mujer.

Tres perfiles suenan: Susy Ángeles, enlace de la Secretaría de las Mujeres con los gobiernos estatales y municipales; Viridiana Lorelei, directora del Programa Integral para la Atención de las Mujeres; y Teresa Ramos, titular del Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual, y Reproductiva.

* Buena convocatoria tuvo el diputado local, Pedro Haces Lagos, hijo del líder de la CATEM, en el evento que convocó para presentar su libro Tlalpan, entre la historia y mi corazón. Un libro que nace de su gente (Editorial Porrúa).

En la Hacienda San Fernando, donde hizo la presentación, vimos a la ministra Yasmín Esquivel, al editor Miguel Ángel Porrúa, a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y a su hermano, el senador Saúl Monreal.

Pero también al expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes; al empresario Rafael Herrerías, de larga trayectoria en el mundo taurino; el cronista taurino, Heriberto Murrieta, y muchos más.

Allí me enteré que en Tlalpan salió la primera llamada telefónica en América Latina; que fue capital del Estado de México; que José María Morelos y Pavón pasó su último día de vida en esa demarcación y de muchas otras cosas que Haces nos cuenta en su libro.