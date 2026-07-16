Jesús Ramírez vs. Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard ha sido víctima de una intensa campaña de descalificaciones, luego de que el T-MEC no se prolongara otros 16 años, como querían Canadá y México.

Algunos lo ponen fuera de la carrera presidencial para 2030, otros parecen alegrarse de que el excanciller no haya alcanzado la meta declarada para el neoliberal tratado.

Fuentes bien informadas nos aseguran que las críticas a Marcelo no provienen de la oposición.

“Los chingadazos son de adentro y vienen de Jesús Ramírez”, aseguran sin titubeos. Señalan que el exvocero de López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum “no se manda solo”.

Asienten cuando les preguntamos: ¿Palenque?

En la charla con las fuentes surgió el nombre de Liz Vilchis, conductora de la desaparecida sesión de la mañanera de AMLO “Quién es Quién en las Mentiras”.

La ponen como ejemplo de los ataques al actual secretario de Economía. El pasado 3 de julio, Vilchis subió a su cuenta de X el siguiente mensaje: “El desenlace de las negociaciones también dejó consecuencias políticas dentro de México. Marcelo Ebrard encabezó las negociaciones con Washington y lejos de salir fortalecido, terminó acumulando un fracaso que golpea directamente sus aspiraciones rumbo al 2030”.

Vilchis agregó que durante meses, Marcelo se vendió como el funcionario capaz de garantizar la estabilidad de la relación comercial con Estados Unidos.

“Ésa era la credencial con la que buscaba proyectarse como el perfil más competitivo hacia una futura candidatura presidencial”, dijo. El problema es que la negociación con Washington no salió como esperaba, puntualizó.

A pesar de Vilchis y de Palenque, Marcelo Ebrard es, detrás de Omar García Harfuch, el que mejor ubicado está en las encuestas sobre candidatos de Morena a las elecciones presidenciales de 2030.

*Ya que estamos con el “fuego amigo”, que a menudo se enciende en el segundo piso de la 4T, ahí les va un chisme político de alto nivel: la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acusa al también morenista Jaime Bonilla, exgobernador de ese estado, de haber filtrado el contenido de los audios en los que negocia con supuestos contactos de Estados Unidos, que le regresen su visa, a cambio de información que escucha en las mesas de seguridad.

Dice que Bonilla le ofreció “buenos contactos” en Washington, pero que resultaron falsos y que la grabaron para desprestigiarla. Agrega que es una venganza política del exgobernador, a quien persiguió judicialmente por desvíos de fondos. Bonilla lo niega rotundamente, asegura que la gobernadora está en “ataque de pánico” por las investigaciones en EU por vínculos con narco, lavado…

Agrega que es ilógico que él, a quien ella acusa de ser su peor enemigo, le ayude con algo tan delicado, y que jamás fue intermediario.

¿Será cierto que el peor enemigo de un morenista es otro morenista? Es pregunta.

*Somos México, partido que ya alcanzó su registro, destapó ayer a Julián LeBarón como su candidato al gobierno de Chihuahua para las elecciones de 2027.

Fue el mismísimo Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, quien lanzó la candidatura, en un acto celebrado en la sede del nuevo partido, en Río Becerra.

“Se ha tomado la decisión de que Julián, en el momento procesal en que tengamos que resolver nuestras candidaturas, busque ser candidato de Somos México, cosa que a nosotros no sólo nos da gusto, sino orgullo”.

LeBarón es un activista que se ha destacado por alzar la voz contra la violencia que arrasó con su familia en 2019. Ha recibido amenazas de muerte, por lo que su familia salió del país.

“Ello no impedirá la lucha por alcanzar la paz ante las crisis de inseguridad y económica”, dijo, al aceptar el reto de ser candidato a gobernador del estado grande.

*A Roberto Lazzeri, embajador de Mexico en Estados Unidos, le tocan los tiempos difíciles en la relación entre ambos países.

Temas como el traslado de El Mayo Zambada a EU, la demanda de extradición de Rocha Moya y otros nueve cómplices sinaloenses por nexos con el narco, el gatillo fácil de los agentes de ICE y los aranceles de Trump han degradado esa relación.

El nuevo embajador llegó a Washington con mucha pila. Ya anunció que la Cancillería, a través de la embajada y el consulado en Houston, empleará todas las herramientas para que el asesinato del migrante Lorenzo Salgado Araujo sea investigado con absoluta seriedad.

Nos reportan desde Washington que Lazzeri ya ha sostenido reuniones sobre el caso con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, el famoso y temido ICE, y con legisladores de ambas cámaras del Congreso de EU.

A todos les ha solicitado una revisión transparente de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro, aseguran.