Jalón de orejas de Monreal a Zaldívar

¡Pácatelas! Ricardo Monreal le dio un jalón de orejas a Arturo Zaldívar. El exministro dijo que a los partidos, incluidos los aliados del PVEM y el PT, “les duele” que les quiten el poder y el control, y por eso no votan la reforma electoral. El también integrante de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral lo explicó así en entrevista con Ciro Gómez Leyva: Los partidos “pierden el control directo de quienes integran las listas de representación proporcional y, en segundo lugar, porque se bajan los recursos de financiamiento a los partidos públicos. Ésas son las dos cosas realmente que les duelen: control y dinero”.

El coordinador de los diputados de Morena llamó a Zaldívar, a todos los integrantes de la citada Comisión, y a los legisladores, a actuar con prudencia. “No puedo avalar ese dicho de que ellos están perdiendo control y dinero. Es más allá de eso. Son las ideas, la democracia, el avance que México ha tenido en materia electoral. Yo respeto a los dos partidos (PVEM y PT), han sido nuestros aliados casi en todo… no creo que la descalificación sea el camino a través del cual logremos construir consensos”.

Las palabras del exministro no ayudan a construir consensos entre los aliados distanciados. Una complicada tarea para Monreal. Los consensos, por cierto, están lejos. La Presidenta ya dejó claro que no hay marcha atrás en el tema del método para que los ciudadanos elijan a los diputados plurinominales.

El PVEM respondió que no avalará la reforma si la iniciativa se presenta como se expusieron las líneas generales. “Sería muy complicado para nosotros aprobarla”, manifestó Arturo Escobar, coordinador del grupo parlamentario del PVEM. Es probable que la presidenta Sheinbaum envíe la iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados, declaró Monreal. La fecha fatídica para lograr el consenso en torno a la controvertida reforma es el 31 de mayo, tres meses antes del inicio del proceso electoral de 2027.

En esos comicios se renueva, entre otras cosas, la totalidad de la Cámara de Diputados. Está en juego la mayoría calificada que Morena se robó —ésa es la palabra— con la complicidad del INE y el TEPJF. Con 54% de los votos, el oficialismo tiene 73% de las curules en San Lázaro. No hay manera de justificar ese atraco.

* La atención del gobierno y de Morena la han acaparado sus aliados de la chiquillada. Al PAN, PRI y MC no los han volteado a ver. Los dos primeros claramente han dicho que votarán en contra de la reforma. El naranja quiere ver la versión final del documento, antes de pronunciarse. El PRI se ha distinguido por sus fuertes críticas a las partes de la reforma que se han filtrado. La bautizó como Ley Maduro.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del tricolor explicó porqué la llaman así: “Maduro se adueñó del Congreso. Ustedes saben también que aquí el Congreso tiene una mayoría calificada, hablo de Morena, que no corresponde a la votación que se tuvo en la elección federal pasada. Con esa mayoría calificada han destrozado la Constitución. Además, en Venezuela le dieron superpoderes a las Fuerzas Armadas, claro, les dieron aeropuertos, les dieron terminales marítimas, les dieron aduanas. Creo que suena bastante parecido con lo que vivimos en México”.

* Nos llegó un correo del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional en el que informa de “una petición” que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre de un exmagistrado mexicano, “cuyos derechos se vieron afectados por las recientes elecciones judiciales. Ésta es la tercera petición que el Centro Vance presenta en nombre de jueces mexicanos”, agrega el texto, sin precisar nombres. El centro lleva el nombre del desaparecido Cyrus R. Vance (1917-2002), quien fuera secretario de Estado de EU durante el gobierno Jimmy Carter. (1977-1981).

* El gobierno presumía ayer una cifra histórica de inversión extranjera directa (IED) en 2025: 40,871 millones de dólares. Un crecimiento de 10.8% anual. Pero Gaby Siller, directora de análisis de Banco Base y profesora de Economía en el Tec de Monterrey, les arruinó la fiesta. En su cuenta de X publicó un mensaje que incluye un pésimo dato. En el cuarto trimestre de 2025, la IED en México registró una desinversión. De 5 mil 26 millones de dólares. “Esto se debe —explicó— a que la reinversión de utilidades registró una salida de 4 mil 103 millones de dólares, y las cuentas entre compañías mil 60 millones de dólares. La nueva inversión fue de sólo 138 millones de dólares”. Nada que festejar.

* La organización Somos México entregará esta tarde, en las oficinas de prerrogativas del INE, los documentos que acreditan haber cumplido con los requisitos para convertirse en partido político y lograr la alternancia. Acreditan 236 asambleas (sobre un mínimo de 200) y 343 mil afiliados (sobre un mínimo de 256 mil). Acudirán Guadalupe Acosta, presidente, integrantes del secretariado y de órganos autónomos, Emilio Álvarez Icaza, Amado Avendaño, Edmundo Jacobo, Rodrigo Morales, María José Gómez-Mont, entre otros.