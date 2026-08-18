La efímera victoria de la pluralidad sobre la polarización

En un país polarizado como el nuestro, el hecho que oficialistas y opositores compartan el mismo espacio con naturalidad y civilidad, es noticia y merece ser destacado.

Fue lo que ocurrió ayer en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados, durante el informe de actividades de la panista, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, cuya labor fue reconocida por oficialistas y opositores. No fue sólo un balance de gestión. Fue una demostración viva de que sí es posible otra forma de hacer política. Lo dijo bien Ricardo Monreal: la pluralidad no tiene por qué conducir a la división.

El evento contrastó con la polarización que se vive en las calles, en redes sociales, en las mañaneras, en los discursos oficialistas y de oposición; en el Patio del Federalismo del Senado. No es común ver a Monreal en el micrófono hablando del “respeto” que le tiene al jefe nacional del PAN, Jorge Romero; mucho menos al petista Reginaldo Sandoval, en el mismo evento que el empresario Claudio X. González.

O al subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien acudió al evento en representación del Poder Ejecutivo, sin hacerle feos a Xóchitl Gálvez o al empresario Claudio X. González. Tampoco es común ver a la ministra Yasmín Esquivel flanqueada por los coordinadores del PRI, Rubén Moreira, opositor, y Carlos Puente, del PVEM, oficialista.

Presentes también la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, no lejos del próximo presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Raúl Bolaños (PVEM).

Por supuesto que no faltaron los coordinadores del PAN en ambas cámaras, Elías Lixa, de Diputados, y Ricardo Anaya, de Senadores. Los acompañaban dos grandes polemistas del azul, Germán Martínez y Damián Zepeda y la siempre guerrera Lilly Téllez. Vimos también a Emilio Álvarez Icaza, de Somos México; a Javier Tejado, presidente de la Oficina de Información de Televisa y a varios embajadores.

No, no soy ingenuo. Actos como ése deberían repetirse a menudo. Sé que no será así, mientras que el partido en el gobierno y sus aliados dejen de apostarle a la polarización; esa visión de buenos y malos promovida por AMLO desde 2018.

No habrá civilidad mientras se hagan las “listas negras” de periodistas críticos del régimen y opositores; mientras exista la censura disfrazada de “derechos de las audiencias” o haya opacidad y la justicia selectiva.

*La sorpresa nos llegó mientras escribíamos esta columna. La valiente diputada del PRI en el Congreso de Sinaloa, Paola Gárate, se registró como aspirante del PAN a la gubernatura de Sinaloa. La propia legisladora lo confirmó. Le preguntamos si sería candidata común del PRI y de Acción Nacional. Respondió: “Alianza total o parcial o candidatura común, sí, pero juntos para #RescatarSinaloa”.

En el PRI no parecen muy contentos. El presidente estatal del tricolor en el estado, César Emiliano Gerardo Lugo, hizo un llamado a Gárate para que explique su situación partidista, luego de que el PAN la registrara como aspirante a suceder a Rocha Moya, según el diario Debate de Sinaloa.

Aclaró, eso sí, que la expulsión de Paola no está sobre la mesa. Sería lamentable que en Sinaloa no se diera alianza opositora. El horno no está para bollos en ese estado que hace casi dos años vive entre balaceras, bloqueos y levantones por la violenta guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.

*Se acabó el triunvirato pro oficialista que formaban en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

Soto deja el Tribunal el próximo 31 de agosto según la carta que la magistrada envió ayer a Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

“Hoy he tomado la decisión de concluir un ciclo dentro de esta gran institución en donde tuve la oportunidad de compartir un pleno con juristas que siempre han priorizado su visión pro persona (mejor dicho pro Morena) y el mandato constitucional”, dice en la misiva.

Soto fue elegida por el Senado en 2016 por un periodo de nueve años. La reforma judicial premió la lealtad de los magistrados al oficialismo y extendió su permanencia hasta 2018, pero ella decidió irse a fines de este mes.

*Andy López Beltrán y el retiro de su visa sigue dando de qué hablar. Fue tema de la entrevista que Jorge Romero dio ayer en el Palacio Legislativo. No entiende –yo tampoco­– por qué el discurso oficialista vincula el retiro de la visa a un particular con un acto de injerencia. ¿Porque es hijo del líder supremo del morenismo? Es pregunta.

“Queremos saber cuáles son las razones y por qué dice la Presidenta que no se le puede investigar, porque no hay ninguna denuncia. Sí hay una denuncia desde hace más de un año. No lo está inventando el PAN… apareció en la carpeta de información del huachicol fiscal, donde salen los hermanos Farías. El hijo hace todo aquello que le permitió el padre. No nos vengan a decir que el papá no tenía ni idea de lo que hacía Andy”, ironizó.