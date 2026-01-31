Tan cerca de Trump y tan lejos de Los Chapitos

Andrés Manuel López Obrador liberó a Ovidio Guzmán durante el Culiacanazo. Fue a ver a la mamá de El Chapo. Visitó Badiraguato por lo menos seis veces durante su mandato.

Eso dio lugar a señalamientos de cercanía del Cártel de Sinaloa con el entonces presidente de México.

Esos tiempos quedaron atrás. Omar García Harfuch responsabilizó ayer a una célula de Los Chapitos del ataque a balazos contra dos diputados locales de MC, Sergio Torres Félix, y Elizabeth Montoya, en el centro de Culiacán. Ella perdió un ojo. Él está grave, pero estable.

“Tenemos avances. La investigación la estamos trabajando directamente con el gabinete de seguridad… Fue una célula de Los Chapitos. Vamos a dar a conocer avances pronto”, dijo el secretario de la SSPC, en la llamada “mañanera del pueblo”.

* El tema de los aranceles que el presidente Trump anunció para los países que suministren petróleo a Cuba ha descolocado a la presidenta Sheinbaum.

Tiene frente a sí una difícil disyuntiva: ser pragmática y pausar los envíos a la isla, para evitar los aranceles del vecino del norte; o priorizar sus principios ideológicos y mantener el envío de hidrocarburos, con Trump en la Casa Blanca.

Sus declaraciones en la mañanera de ayer no despejaron el panorama. Por un lado, se solidarizó con “el pueblo de Cuba” y advirtió que la aplicación de aranceles a países que le suministran petróleo “podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance” en la isla.

Por el otro, aseguró que no va a poner en riesgo a nuestro país, sin conocer los alcances de los aranceles.

Instruyó al canciller, Juan Ramón de la Fuente, para que hable con el secretario de Estado, Marco Rubio, a fin de conocer los alcances de esas tarifas.

Pero también para hacer saber a Rubio lo que significaría una crisis humanitaria “y, sobre todo, nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, que es lo más importante”.

*Granma, diario oficial del Partido Comunista de Cuba, incluyó a México entre las naciones y organizaciones que han reafirmado su apoyo a Cuba y han salido en defensa de su soberanía y seguridad.

Cita las palabras de la presidenta Sheinbaum, sobre el riesgo de que se produzca la citada crisis humanitaria, aunque reconoce que México podría ser sancionado con las tasas de Trump, si no acata el bloqueo.

El órgano del PC cubano publicó incluso un comunicado de Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro.

“Esto no es política exterior, es imperialismo en estado puro”, dice la diputada.

Sheinbaum es la única jefa de Estado que aparece en la lista internacional de solidaridad con Cuba, de acuerdo a lo publicado por el órgano del PC cubano.

Acompañan a la Presidenta el vocero de relaciones exteriores de China, Guo Jiakun, y el vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del parlamento ruso, Alexéi Chepa.

Aparecen también el portavoz parlamentario de la Izquierda Unida en España, Enrique Santiago; José Genoino, expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; la cancillería venezolana; el Consejo Nacional Africano y organismos y personalidades de izquierda de otros países.

* El senador del PAN, Marko Cortés, no se anduvo por las ramas en el discurso que pronunció frente a más de 300 parlamentarios europeos, reunidos en Estrasburgo, Francia.

Dijo no sólo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedó bajo el control total del gobierno (vía un simulacro de elección), sino que mañosamente obtuvo la mayoría calificada en el Congreso, para modificar la Constitución a su antojo “con amenazas incluso de órdenes de aprehensión contra senadores y sus familias”.

Se quejó que se eliminaron órganos autónomos clave, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Y advirtió que la próxima reforma electoral amenaza, aún más, la pluralidad política, las elecciones equitativas, y la credibilidad del árbitro electoral.

“Todo esto ocurre en medio de una grave crisis de seguridad. En los últimos dos años, asesinaron diez alcaldes. En 2025, se registraron más de 20 mil homicidios y más de 14 mil desaparecidos”, dijo.

¿Mintió? Yo digo que no, ¿usted?