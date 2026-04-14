Unión Europea y México: una agenda que nos acerca

La relación entre México y la Unión Europea (UE) se construye todos los días desde múltiples frentes: el diálogo político, la cooperación económica y, de manera muy especial, desde la cultura y el encuentro entre personas. Hoy vivimos un momento particularmente dinámico y cercano en nuestra relación, y las próximas semanas serán una muestra clara de ello.

A partir de este fin de semana, la Delegación de la UE en México desplegará una agenda cultural y social amplia, abierta y profundamente conectada con la sociedad. Se trata de una agenda que no sólo busca compartir lo mejor de Europa, sino también dialogar, convivir y construir juntos a partir de los valores que nos unen.

Este domingo 19 de abril comenzaremos con Unión Europea en el Bosque, una jornada cultural, recreativa y educativa en el Bosque de Chapultepec, el corazón verde de la Ciudad de México. La idea es sencilla, pero poderosa: llevar la UE a uno de los espacios públicos más emblemáticos y queridos de la ciudad, de forma cercana, accesible y viva. Queremos que las y los mexicanos no sólo escuchen hablar de la UE, sino que la vivan. Por eso, hemos preparado un programa diverso y pensado para todos: niñas y niños, jóvenes y familias enteras. Tendremos presentaciones que van desde las gaitas irlandesas hasta la música electrónica, danza tradicioinal, ópera al aire libre, cuentacuentos, retas de futbol, así como muchas dinámicas y concursos para todas las edades.

Más allá del disfrute, esta jornada también invita a reflexionar. Cada actividad refleja valores que compartimos profundamente con México: la diversidad cultural, la cohesión social, el respeto al medio ambiente y el compromiso con la sostenibilidad. Y hacerlo en Chapultepec no es casualidad: es un espacio donde conviven millones de personas, un punto de encuentro ideal para acercar culturas y generar experiencias significativas.

Una semana después, el 25 de abril, viviremos otro momento igualmente importante con el torneo Goles por la Inclusión. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, este evento reunirá a niñas y niños migrantes, refugiados y de comunidades locales en torno al deporte y el futbol.

Más de 250 niñas y niños participan en esta iniciativa, que va mucho más allá del fútbol. Desde febrero, se han organizado clínicas semanales en albergues, combinando deporte con talleres sobre inclusión, derechos humanos y bienestar emocional. El torneo final, que se celebrará en el Deportivo Reynosa en Azcapotzalco, será una gran fiesta comunitaria con actividades para las familias, servicios de salud y convivencia.

Este proyecto refleja con claridad una convicción que compartimos: el deporte tiene un enorme poder para integrar, proteger y construir comunidad. Nos recuerda que la diversidad no sólo es una realidad, sino una fortaleza que debemos celebrar y promover.

En mayo, el Mes de Europa, continuaremos con actividades culturales, académicas y de diálogo en distintas ciudades, medios de comunicación y universidades. Será una oportunidad para acercarnos aún más a la sociedad mexicana, especialmente a las y los jóvenes, para escuchar, intercambiar ideas y seguir construyendo puentes.

Uno de los momentos más esperados llegará a partir del 12 de mayo con el ya tradicional Festival de Cine Europeo en la Cineteca Nacional de México, que después recorrerá diversas ciudades del país a través de dos circuitos. Por medio de una veintena de películas de 19 países europeos, el público podrá descubrir historias diversas que abordan temas clave, como los derechos humanos, la igualdad y el medio ambiente, además de que este año tendrá un toque especial de futbol.

En junio, ya en plena celebración de la Copa del Mundo, inauguraremos una exposición fotográfica en Paseo de la Reforma sobre el futbol como espacio de identidad, diversidad e inclusión. Además, tendremos una fuerte presencia en la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec con un stand interactivo y espectáculos artísticos que permitirán al público descubrir aún más sobre la UE de forma dinámica, innovadora e inmersiva.

En conjunto, todas estas iniciativas responden a un objetivo claro: acercar la UE a la vida cotidiana de las y los mexicanos, generar diálogo y fortalecer una relación que va mucho más allá de lo institucional.

Porque, al final, la relación entre México y la UE se construye desde las personas: en un parque, en una cancha, en una sala de cine o en una conversación. Y es ahí, en esos espacios de encuentro, donde cobra sentido una asociación basada en valores compartidos y en una visión común de futuro.

Les invitamos a ser parte de esta agenda, a participar, a descubrir y, sobre todo, a seguir construyendo juntos este puente entre México y la UE.

*Embajador de la Unión Europea en México