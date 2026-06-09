Hay pocos acontecimientos capaces de reunir a tantas personas alrededor de una misma emoción como el Mundial de futbol. Durante unas semanas, las diferencias parecen quedar en segundo plano y millones de personas comparten conversaciones, celebraciones e ilusiones. El futbol tiene esa capacidad única de derribar barreras, conectar comunidades y recordarnos todo aquello que tenemos en común.

Por eso, para la Unión Europea (UE), el Mundial que acoge México representa mucho más que un gran evento deportivo. Es también una oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad, acercar nuestras sociedades y promover valores que compartimos profundamente: la inclusión, el respeto, la diversidad, la cooperación y el trabajo en equipo.

Con ese espíritu, hemos preparado una amplia agenda cultural y social que busca acercar la UE al público mexicano a través de actividades abiertas, participativas y pensadas para todas las edades.

Una de ellas será nuestra participación en la Aldea Global 2026, que se llevará a cabo desde hoy y hasta el 21 de junio en el Bosque de Chapultepec, donde presentaremos una propuesta interactiva inspirada en una idea sencilla, pero poderosa: “Jugar en equipo nos hace más fuertes”.

A través de un recorrido denominado Ruta por la Unión Europea, las y los visitantes podrán participar en distintas actividades. “El viaje del balón por Europa” invitará a realizar un recorrido inmersivo por algunos de los países de la UE para descubrir su cultura, gastronomía, historia y tradiciones futbolísticas. “Pedaleando hacia un futuro verde” es una experiencia en bicicleta que invita a reflexionar sobre la importancia de la energía limpia, la movilidad sostenible y la acción colectiva frente a los desafíos ambientales. En “Tira el penal de la inclusión”, las y los participantes podrán desafiar a un portero robot mientras reflexionan sobre la igualdad de oportunidades y el valor de construir sociedades más inclusivas.

En cada actividad, las y los visitantes acumularán un sello en una especie de pasaporte que se les entregará y, una vez completada la ruta, podrán recoger un premio. Pero, más allá de la diversión, cada estación permitirá conocer más sobre la UE y la estrategia de inversiones Global Gateway, que impulsa proyectos de infraestructura sostenible en todo el mundo, incluido México, en áreas prioritarias como la transición verde y la movilidad sostenible.

La UE también tendrá presencia en el escenario principal de la Aldea Global con un espectáculo musical que recorrerá Europa y México a través de canciones emblemáticas de ambos lados del Atlántico.

Nuestra agenda mundialista se complementará con la exposición fotográfica La Unión Europea en la cancha: reflejos de una pasión compartida, que exhibiremos simultáneamente en las tres ciudades mexicanas anfitrionas del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Esta muestra reúne imágenes provenientes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea para explorar los valores que el deporte expresa dentro y fuera del terreno de juego: igualdad, respeto, juego limpio, convivencia pacífica y diversidad. Las fotografías nos recuerdan que el futbol no es solamente una competencia, sino también una forma de encuentro entre personas y culturas, un lenguaje universal capaz de generar empatía y construir puentes entre sociedades.

El poder integrador del deporte también quedó reflejado recientemente en Goles por la Inclusión, proyecto impulsado y financiado por la UE en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, que se desarrolló entre febrero y abril y que culminó con un Gran Torneo en el que participaron más de 120 niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y mexicanos.

Con Goles por la Inclusión no sólo se trabajó la parte deportiva, sino también la integración, el bienestar emocional y la promoción de los derechos humanos. Las y los participantes desarrollaron habilidades, fortalecieron la confianza mutua, construyeron amistades y demostraron que la diversidad es una fortaleza.

En tiempos de tensiones e incertidumbre, el deporte tiene la capacidad de inspirar, unir y generar oportunidades. Nos enseña que la diversidad y la cooperación nos fortalecen, y nos permiten alcanzar mejores resultados.

México y la UE compartimos esa visión. Somos socios, amigos y aliados que creen en la cooperación, el diálogo y el respeto mutuo como herramientas para construir sociedades más prósperas e inclusivas.

Hoy que el mundo mira hacia México para celebrar el futbol, la UE se suma a esta fiesta con una agenda que busca acercar aún más a nuestras sociedades y reforzar los vínculos existentes. Porque, dentro y fuera de la cancha, seguimos convencidos de que jugar en equipo nos hace más fuertes.

*Embajador de la Unión Europea en Méxic