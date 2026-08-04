Del desafío a la oportunidad: la alianza México-Unión Europea frente al sargazo

Para muchas personas el verano es sinónimo de vacaciones en la playa y, como cada año, las costas del Caribe mexicano vuelven a recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales. Sin embargo, esta temporada también recuerda un desafío que, desde hace más de una década, afecta a las comunidades costeras, a los ecosistemas marinos y a uno de los principales motores económicos de la región: la llegada masiva de sargazo.

Se trata de un fenómeno complejo, impulsado por factores como el cambio climático y la alteración de los ecosistemas marinos, cuyas consecuencias trascienden las fronteras nacionales. Impacta la biodiversidad, la pesca, el turismo y la calidad de vida de miles de familias. Precisamente por ello, el reto del sargazo exige cooperación, innovación y una visión compartida.

No se trata sólo de limpiar playas. Se trata de construir una nueva cadena de valor basada en la economía circular, capaz de transformar un problema ambiental en bioproductos sostenibles, innovación tecnológica, empleos verdes y nuevas oportunidades para las comunidades costeras.

La buena noticia es que, en los últimos años, México, el Caribe y la Unión Europea (UE) han demostrado compartir esa visión, pasando del diagnóstico a la acción. Donde antes muchos sólo veían un residuo, hoy vemos un recurso con un enorme potencial. A través de la estrategia Global Gateway de la UE, estamos trabajando para hacer realidad esa transformación, impulsando costas más limpias, nuevas oportunidades de empleo y el desarrollo de nuevas empresas e industrias sostenibles.

Un momento decisivo fue la Tercera Conferencia UE-Caribe sobre Sargazo, celebrada en octubre de 2025 en Bruselas. Allí, gobiernos, instituciones financieras, empresas, investigadores y organizaciones internacionales acordamos dar un paso concreto: convertir el sargazo en una oportunidad económica y ambiental. En ese marco, México, Granada y República Dominicana se comprometieron a recolectar y procesar al menos 660 mil toneladas de sargazo entre 2026 y 2027. México encabezará estos esfuerzos, procesando 500 mil toneladas para proteger sus costas, apoyar a las comunidades locales y desarrollar una nueva industria verde.

Ese mismo impulso quedó reflejado con la visita a México del comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, en noviembre de 2025, que tuvo al sargazo como uno de sus ejes principales. En Quintana Roo, visitó el buque ARM Natans de la Secretaría de Marina, ejemplo del enorme compromiso de México para atender este fenómeno desde el mar, donde puede mitigarse con mayor eficacia. Además, dialogó con autoridades, científicos y empresas sobre cómo impulsar una industria verde capaz de generar empleo, innovación y prosperidad para las comunidades costeras.

Más recientemente, durante la histórica VIII Cumbre México-Unión Europea, celebrada en la Ciudad de México en mayo pasado, nuestros líderes acordaron profundizar la cooperación en ámbitos estratégicos para el futuro y organizar conjuntamente la Cuarta Conferencia UE-Caribe sobre Sargazo, que México albergará este otoño. Será una oportunidad excepcional para consolidar alianzas, atraer inversión, fortalecer la innovación y seguir construyendo una cadena de valor regional alrededor del aprovechamiento sostenible del sargazo.

Quisiera reconocer especialmente el liderazgo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien ha sido fundamental para que hoy podamos hablar de una verdadera alianza en torno al sargazo. Con su visión y compromiso, México ha impulsado una agenda regional que fortalece el diálogo con los países del Caribe y con la UE, convencidos de que la cooperación es la mejor respuesta a un desafío que no conoce fronteras.

Ese liderazgo volvió a quedar de manifiesto hace apenas unos días con la presentación de la nueva estrategia del gobierno de México para hacer frente al sargazo. Celebro especialmente su apuesta por combinar la prevención y la recolección con la valorización del sargazo como recurso. Este enfoque, basado en la innovación y la economía circular, abre nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación entre México y la UE.

El sargazo seguirá siendo un desafío durante los próximos años. Nadie puede prometer soluciones inmediatas a un fenómeno de esta magnitud. Pero hoy contamos con una alianza cada vez más sólida entre México, la UE y los países del Caribe, una hoja de ruta compartida y la determinación de transformar este desafío en una oportunidad para nuestras comunidades y economías. Porque la cooperación internacional alcanza su mayor valor cuando se traduce en soluciones concretas y beneficios reales para las personas. Estoy convencido de que esta alianza puede convertirse en un referente internacional de cómo la cooperación, la confianza mutua y la innovación pueden transformar un desafío en una oportunidad. Ése es, precisamente, el espíritu que seguirá guiando la cooperación entre la UE y México.

*Embajador de la Unión Europea en México