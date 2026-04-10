Problemas sin fronteras: el papel de la universidad

Durante mucho tiempo, pensamos los grandes desafíos en clave nacional. Las políticas, las decisiones, incluso las soluciones se diseñaban dentro de fronteras claramente delimitadas. Hoy esa lógica ha quedado rebasada. Los problemas más importantes de nuestro tiempo no tienen fronteras físicas.

La migración, la desigualdad, la sostenibilidad ambiental, la confianza institucional, el desarrollo tecnológico. Ninguno de estos fenómenos se detiene en una línea fronteriza. Se despliegan simultáneamente en distintos países, con causas y consecuencias compartidas.

Y eso cambia la naturaleza del liderazgo que necesitamos. Ya no basta con formar profesionales capaces de entender su entorno inmediato. Se requieren personas capaces de pensar en clave global, sin perder responsabilidad concreta. Líderes que comprendan la complejidad de los sistemas interdependientes en los que operan.

Un ejemplo claro es la relación entre México y Estados Unidos. Se trata de una de las interdependencias más intensas del mundo. Económica, cultural, social. Millones de decisiones cotidianas —en empresas, gobiernos, comunidades— cruzan esa frontera de manera constante. Y, sin embargo, esa relación también está marcada por tensiones, asimetrías y cambios permanentes.

Formar líderes para esta realidad implica algo más que enseñar idiomas o promover intercambios. Implica formar capacidad de comprensión profunda. Entender las instituciones, las dinámicas políticas, las tensiones sociales, los marcos económicos. Leer el entorno con matices, no con simplificaciones.

Pero también implica algo más exigente: formar identidad en medio de la interdependencia. Porque en un mundo cada vez más integrado, el riesgo no es sólo no entender al otro, sino dejar de entenderse a uno mismo. La adaptación sin criterio puede llevar a la pérdida de sentido. Por eso, el verdadero desafío es formar personas capaces de dialogar con el mundo sin diluir su visión. Capaces de integrarse sin perder su centro.

A esto se suma una tercera dimensión fundamental, la capacidad de construir puentes desde el conocimiento. Las universidades no sólo tienen la tarea de observar la realidad. Tienen la responsabilidad de contribuir a transformarla. Y en problemas compartidos, las soluciones también deben ser compartidas. Aquí es donde la colaboración académica cobra un valor especial.

Cuando instituciones de distintos países trabajan juntas en investigación, cuando comparten perspectivas, cuando abordan desafíos comunes desde una mirada interdisciplinaria, no sólo generan conocimiento, forman una nueva generación de líderes. Es indispensable considerar que el ámbito universitario, no sólo colabora académicamente; si no que crea espacios de diálogo en un contexto global cada vez más fragmentado. Frente a conflictos bélicos, tensiones políticas, crisis económicas y fracturas sociales, la universidad tiene la responsabilidad singular de ser un lugar donde las diferencias no se cancelan, sino que se comprenden.

En muchos ámbitos, el relativismo ha derivado en una especie de dictadura de lo políticamente correcto que, lejos de generar consenso, ha profundizado divisiones, ha polarizado posturas y debilitado la posibilidad de encuentro. Cuando todo se vuelve opinable, pero al mismo tiempo intocable, el diálogo se sustituye por la descalificación y el conflicto se vuelve permanente.

La universidad, en cambio, está llamada a custodiar la búsqueda de la verdad y la dignificación de la persona. Y desde ahí, recuperar el diálogo como herramienta real de construcción. No un diálogo superficial o estratégico, sino uno que exige escucha, rigor intelectual y apertura a la realidad del otro.

Es en ese espacio donde se forman personas capaces de sostener conversaciones difíciles sin romper, de disentir sin excluir y de construir soluciones sin imponer. Porque los grandes problemas de nuestro tiempo no sólo requieren conocimiento técnico, requieren también la capacidad de encontrarse con quien piensa distinto.

En ese sentido, la universidad sigue siendo —quizá hoy más que nunca— el lugar por excelencia para afrontar los “problemas sin fronteras”. Un espacio donde la palabra sustituye a la confrontación y donde la comprensión abre camino a soluciones verdaderamente compartidas.