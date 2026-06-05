¿Crisis tecnológica o crisis antropológica?

Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información en tan poco tiempo como hoy. En cuestión de segundos podemos consultar bibliotecas enteras, traducir textos, obtener explicaciones, resumir documentos o generar contenidos. Sin embargo, esta abundancia de información no parece haber resuelto nuestras preguntas más profundas. Por el contrario, ha puesto en evidencia una paradoja inquietante: sabemos cada vez más cosas y, al mismo tiempo, parece resultarnos más difícil comprenderlas en profundidad. La irrupción de la inteligencia artificial no ha creado esta realidad; simplemente la ha hecho visible.

Con frecuencia, el debate público se centra en las capacidades de la tecnología ¿qué tareas podrá realizar? ¿qué profesiones transformará? o ¿qué habilidades seguirán siendo necesarias en el futuro? Sin embargo, la pregunta más importante es otra. No se trata únicamente de qué puede hacer una máquina, sino de qué necesita seguir aprendiendo una persona para vivir plenamente una vida humana.

Por eso resulta especialmente significativa la reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV. El Papa señala el riesgo de que el flujo incesante de información sustituya el ejercicio de la investigación, la reflexión y el discernimiento. Y es precisamente aquí donde la educación adquiere una relevancia decisiva. Porque el desafío no consiste únicamente en aprender a utilizar nuevas herramientas, sino en formar personas capaces de utilizarlas con criterio.

La encíclica propone una reflexión particularmente sugerente. En lugar de plantear un debate entre quienes están a favor o en contra de la inteligencia artificial, invita a contemplar dos imágenes bíblicas: Babel y Jerusalén.

La primera es conocida. Los hombres construyen una gran torre para alcanzar el cielo. Comparten una misma lengua, una misma tecnología y un objetivo común. Todo parece conducir al éxito. Sin embargo, el proyecto está construido sobre la ilusión de bastarse a sí mismos. Lo que parecía una obra destinada a la unidad termina produciendo dispersión.

La segunda imagen es muy distinta. Después del exilio, Jerusalén se encuentra en ruinas. Nehemías regresa para reconstruir la ciudad. No impone soluciones desde arriba ni deposita toda la responsabilidad en una sola persona. Convoca a familias, artesanos, sacerdotes, mujeres y jóvenes. Cada uno asume una tarea concreta y la ciudad renace gracias al esfuerzo compartido. Son imágenes antiguas, pero sorprendentemente actuales.

También hoy podemos construir Babel. Lo hacemos cuando reducimos a las personas a datos, cuando confundimos eficiencia con progreso humano o cuando suponemos que toda pregunta puede resolverse mediante un algoritmo. Lo hacemos cuando creemos que la velocidad es siempre una virtud y que la respuesta inmediata vale más que la reflexión paciente.

Pero también podemos reconstruir Jerusalén. Lo hacemos cuando entendemos que la tecnología debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la tecnología. Cuando reconocemos que educar implica formar la inteligencia, pero también en libertad, en carácter, en responsabilidad y en la capacidad de convivir con otros.

Quizá por eso uno de los mayores riesgos de nuestro tiempo no sea el avance de la inteligencia artificial, sino el debilitamiento de lo humano. Vivimos rodeados de estímulos que compiten permanentemente por nuestra atención. La cultura digital privilegia la rapidez, la fragmentación y el consumo constante de información. La educación, en cambio, opera con otra lógica. Requiere tiempo para madurar, espacio para la reflexión y disposición para el encuentro con la realidad.

Las preguntas verdaderamente importantes exigen paciencia. Exigen convivir con la incertidumbre y reconocer que algunas respuestas no pueden obtenerse en segundos. Paradójicamente, cuanto más poderosa se vuelve la tecnología, más necesarias se vuelven aquellas preguntas. No sólo necesitamos formar usuarios competentes de herramientas digitales, sino seres humanos capaces de pensar críticamente, dialogar con otros, asumir responsabilidades y orientar su libertad hacia el bien común.

En este contexto, el papel del educador adquiere una profundidad renovada. Su función ya no consiste principalmente en transmitir información. Para eso existen múltiples herramientas. Su tarea es acompañar procesos de crecimiento humano, ayudar a formular preguntas, despertar el amor por la verdad y mostrar que el conocimiento encuentra su sentido cuando se pone al servicio de la persona.

Quizá por eso la respuesta a los desafíos de la inteligencia artificial no será en primer lugar, tecnológica, será antropológica.