El Contador / 5 de junio de 2026

1. Grupo Klu, presidido por Alberto Djemal, cumplió su sexto aniversario como participante en el mercado financiero de las plataformas tecnológicas enfocadas en la inclusión, las mipymes y el sector B2B, además de funcionar como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) autorizada por la Ley Fintech y regulada por el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez. Su festejo incluyó el lanzamiento de tres nuevos productos para que las empresas mexicanas de todo tamaño y área de trabajo digitalicen sus procesos y emitan servicios financieros propios: Klu Retail, Klu Advance y Klu Sin Fronteras, este último especializado en la transferencia de remesas provenientes de Estados Unidos.

2. México es el segundo país de América Latina con mayor crecimiento en los deepfakes, con un aumento de 484% anual en 2025, lo que refleja para las organizaciones la importancia de contar con proveedores de ciberseguridad actualizados. Ahí, KIO IT Services, que encabeza Bruno Juanes, puso en marcha The Rock, un centro operativo de seguridad ubicado en la capital del país, que integra la detección de amenazas, la automatización, las pruebas ofensivas y la respuesta ante incidentes en un esquema 7x24; una IA se incorpora para detectar y analizar anomalías a una velocidad inalcanzable para el ojo humano, todo bajo la supervisión de especialistas certificados, apoyados de agentes de IA.

3. El tiempo corre y los usuarios de telefonía celular no están registrando sus líneas, por lo cual, algunos operadores están incentivando la vinculación con promociones. AT&T, que dirige Mónica Aspe, brinda internet gratuito, los usuarios vinculados pueden recibir hasta 5 GB con vigencia de siete días. Mientras que Movistar, empresa que todavía encabeza Camilo Aya en México, lanzó toda una campaña publicitaria en medios para invitar a los usuarios a realizar el proceso y, a cambio, ofrece GB adicionales y tres meses de YouTube Premium sin costo. Mientras tanto, la CRT, que preside Norma Solano, evita la prórroga para realizar el registro, que tan sólo suma 55.7 millones de líneas, de 160 millones existentes.

4. Líderes del sector privado suman esfuerzos con el Poder Legislativo. Y es que José Medina Mora, presidente del CCE, y también Alejandro Malagón, de la Concamin, se reunieron con el senador Alejandro Murat el mismo día, pero no en el mismo lugar. Por un lado, el dirigente del CCE dialogó con el legislador sobre los retos y oportunidades que enfrenta nuestro país. Coincidieron en que la construcción de acuerdos entre los distintos sectores es fundamental para impulsar el crecimiento y el desarrollo de México. Mientras que con la Concamin acordaron fortalecer esquemas de colaboración que generen valor para el país, entre el sector industrial y los distintos actores del ámbito público.