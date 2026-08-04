El contador / 4 de agosto de 2026

Pese a lo que en el pasado ocurrió con el campo Zama, Talos Energy, de Paul Goodfellow, sigue teniendo interés por México y su potencial petrolero. Es por ello que ha decidido comprar 50% de la participación del desarrollo Bloque 29 que actualmente es operado por Repsol, de Antonio Brufau. Para eso hará un pago contingente de 30 millones de dólares, además de que participará hasta con 20 millones de dólares para el próximo pozo exploratorio, entre otros gastos. El Bloque 29, ubicado en las aguas profundas del golfo de México, cuenta con los campos Polok y Chinwol, en los que se estima que hay más de 200 millones de barriles de crudo equivalente en recursos que pueden ser explotados.

Nubank consolida su presencia en América Latina con la designación de Livia Chanes como CEO regional, una jugada estratégica tras superar 135 millones de clientes globales y obtener la licencia bancaria en México, mercado con 15 millones de usuarios. La estrategia escala un modelo que integró a 37 millones de personas a la bancarización. David Vélez, fundador del neobanco, calificó la unificación como un paso natural. Chanes se ha comprometido a garantizar que México y Colombia se beneficien de todo lo que la compañía ha construido en Brasil. Con inversiones por 8,200 millones de dólares a 2026, la firma acelera su avance bajo el liderazgo de Armando Herrera en México.

Nuevamente inicia la cuenta regresiva para la suspensión del servicio para las líneas móviles que no estén vinculadas a un CURP, como lo indican los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que preside Norma Solano, ya que, con el ajuste de fechas y nuevo calendario publicado por el regulador, los usuarios cuyo número termine en cero tienen hasta el 15 de agosto de este año para realizar su registro, de lo contrario dejarán de tener acceso a telefonía e internet móviles y sólo accederán a servicios de emergencia. Los principales operadores, Telcel que dirige Daniel Hajj, y AT&T, que encabeza Mónica Aspe, marcarán la pauta sobre este proceso.

Progress Software, que tiene como director ejecutivo a Yogesh Gupta, firmó un acuerdo para adquirir todos los activos y asumir ciertos pasivos de Domo, cuyo fundador y director ejecutivo es Josh James, por un precio de compra en efectivo de 400 millones de dólares. Con esto, la tecnológica que opera en el país prevé reforzar las capacidades de su plataforma de datos y apoyar a sus clientes. Además, Domo aportará una base de clientes de más de 2 mil 400 empresas, así como alianzas en el sector de almacenes de datos en la nube. Se prevé que la adquisición se cierre dentro del año fiscal de Progress, el cual finaliza el 30 de noviembre de 2026, y aún está sujeta a la revisión de las autorizaciones regulatorias.