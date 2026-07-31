El Contador / 31 de julio de 2026

1. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Jesús Esteva, anunció el avance de los pagos digitales en mil 50 carriles de las 129 plazas de cobro, y Pase, empresa de telepeaje y movilidad que dirige Alexis Reséndiz, trabaja a la par para que los viajeros que usan las carreteras del país los elijan como opción de pago. Por ello, además del pago digital en casetas, la empresa incorporó una funcionalidad en su app y ya es posible realizar pagos gubernamentales como multas, tenencias y pago de placas. Este servicio está habilitado para usuarios pospago, es decir, para aquellos que tengan domiciliada una tarjeta bancaria en su app, y está disponible en 13 estados del país.

2. Grupo Financiero Banamex, dirigido por Edgardo del Rincón, fichó a Enrique Fernández Gutiérrez como director corporativo de Capital Humano y Cultura a partir del 1 de septiembre. Fernández, exdirectivo de BBVA México con 20 años de trayectoria y 12 en el sector financiero, llega para consolidar una organización centrada en la innovación. De acuerdo con Del Rincón, su visión será fundamental para fortalecer una organización que pone a las personas en el centro. Fernández calificó la incorporación como un hito en un momento tan relevante en su historia y en la de México, donde proyecta impulsar el talento y un impacto positivo en la institución tras la salida de Ignacio Deschamps.

3. Donde se han encendido las alarmas es en la compañía de ciberseguridad ESET México, que encabeza Luis Arturo Vázquez, pues los datos de ciberataques con ransomware en el primer semestre siguen siendo alarmantes. Entre enero y junio se confirmaron cuatro mil 699 ataques, 16.5% más que en el mismo periodo de 2025. El crecimiento refleja la consolidación del modelo de ransomware as a service (RaaS) y la profesionalización de las operaciones criminales, facilitando el ingreso de nuevos afiliados. ESET comparte su análisis de estas tendencias para comprender lo que pasó y prepararse a nivel corporativo para lo que viene, pues el segundo semestre pinta complicado.

4. Yuno, que tiene como director general para Latinoamérica a Walter Campos, abrió la convocatoria para la segunda edición de su hackathon para identificar, impulsar y conectar al talento tecnológico de la región. Esta edición reunirá a 160 desarrolladores, organizados en 40 equipos, quienes competirán de manera simultánea desde Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y São Paulo durante agosto. El objetivo es que desarrollen soluciones con impacto real y fortalecer el ecosistema de innovación. Los tres mejores equipos compartirán una bolsa de premios de 25 mil dólares, distribuida entre el primer, segundo y tercer lugar, además de recibir créditos tecnológicos de IA y reconocimiento regional.