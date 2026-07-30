El Contador / 30 de julio de 2026

1. En México, la orografía no permite que en diversas zonas se puedan instalar redes, torres o antenas de telecomunicaciones, por esta razón, la empresa satelital Viasat, que dirige Héctor Rivero en México, firmó un convenio de colaboración con el Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones, que dirige Elizabeth Sosa. El acuerdo impulsará proyectos que contribuyan al desarrollo de infraestructura, conectividad social en el país. Apenas en abril pasado, esta empresa, que preside Mark Dankberg, lanzó ViaSat-3 F3, que completa la constelación de tres satélites que proporcionarán servicios en la región Asia-Pacífico y brinda más de un terabit por segundo de capacidad de transmisión.

2. Arca Continental, firma que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, alcanzó su mejor score en la FTSE4Good Index Series, de FTSE Russell, firma de índices vinculada a la Bolsa de Valores de Londres, y se metió al top 5% de la industria global de alimentos y bebidas. Es la duodécima ocasión que la firma aparece en este índice, al que se suman otros reconocimientos como el Dow Jones Best-in-Class Mila Pacific Alliance Index, la CDP Supplier Engagement A-List y el Anuario de Sostenibilidad del S&P Global. Así, mientras otros presumen ESG en el discurso, en la embotelladora de Coca-Cola más grande de AL los números ya están hablando. Vaya forma de celebrar 100 años.

3. Desde la Secretaría de Economía, que lleva Marcelo Ebrard, ven el supuesto desinterés al T-MEC por parte de Donald Trump como una estrategia política y de campaña. Por eso, no quitan el dedo del renglón para negociar los aranceles, principalmente del acero para que baje de 50 a 10%, pues éste es un producto que México compra más de lo que se le vende a Estados Unidos, por lo que esa tasa no tiene sustento. Actualmente, el país es uno de los mejores clientes de productos estadunidenses, por lo cual una relación cordial en materia comercial, beneficia a ambos países. Sin embargo, si nada o poco mejora, será momento de aprovechar más los múltiples tratados comerciales que ya tiene México.

4. El líder de los industriales, Alejandro Malagón, desayunó ni más ni menos que con el subsecretario de Comercio Exterior de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez. El objetivo de esta reunión en las oficinas de la dependencia fue para coordinar el inicio de los trabajos de cara a la Cuarta Ronda de Negociación del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), que se celebrarán en Washington D.C., en septiembre. Y es que el tiempo apremia y son varios los asuntos por resolver de parte de la delegación mexicana, principalmente los aranceles especiales al acero y aluminio que afectan a la industria mexicana. Con el encuentro, el gobierno mexicano reafirma que existe coordinación con el sector privado.