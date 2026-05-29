El contador / 29 de mayo de 2026

1. Las estimaciones de derrama económica que pueden llegar al país por el Mundial, tanto por aficionados nacionales como extranjeros, siguen siendo optimistas para las sedes nacionales. De acuerdo con proyecciones de la compañía de análisis The CIU, que comanda Ernesto Piedras, la contienda deportiva generará una derrama económica directa cercana a los dos mil 570 millones de dólares para las tres sedes mexicanas, equivalente a 0.13% del Producto Interno Bruto, con la generación de, aproximadamente, 105 mil empleos temporales. Esta cifra no incorpora efectos multiplicadores indirectos ni inversión en infraestructura, lo que refuerza su carácter conservadoramente bien.

2. Grupo Financiero Banorte, presidido por Carlos Hank González, impugnará la sanción impuesta por la Comisión Nacional Antimonopolio, liderada por Andrea Marván, la cual asciende a 19 millones 900 mil pesos. La autoridad antimonopolio acusa a la institución bancaria de haber concretado una concentración de mercado con la plataforma digital Rappi sin contar con la autorización correspondiente, un señalamiento que el banco prevé combatir en tribunales. Según el expediente, el 20 de julio del año pasado se ejecutó una operación con la que, en los hechos, Banorte adquirió el negocio de tarjetas de crédito de la aplicación de entrega a domicilio, omitiendo el visto bueno final de la autoridad.

3. Con el Mundial en puerta, Jalisco, cuyo turismo está a cargo de Michelle Fridman, lanzará la próxima semana la campaña Jalisco es México. La estrategia incluirá a artistas musicales, deportistas y chefs, quienes serán los encargados de llevar el mensaje a nuevas audiencias. Además, se busca fortalecer el vínculo emocional con viajeros nacionales e internacionales al enaltecer aquello que hace único al estado, como su cultura, gastronomía y tradiciones. Jalisco quiere reforzar su presencia ante el mercado, pues la entidad aún sigue algo lastimada tras los acontecimientos de violencia que se generaron el pasado 22 de febrero con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

4. La empresa SAP, que encabeza en México Paola Becerra, ve en la transformación digital una oportunidad en México. Debido a que muchas herramientas tecnológicas están redefiniendo el mercado laboral y las necesidades de talento especializado, la firma impulsa iniciativas estratégicas de formación junto con el gobierno de México y más de 42 instituciones académicas. Las acciones buscan acelerar el desarrollo de habilidades digitales clave y cerrar la brecha entre la educación y las demandas del mercado. Las cinco áreas críticas del conocimiento que impulsará serán: IA, ciberseguridad, análisis de datos, redes e infraestructura y tecnologías en la nube.