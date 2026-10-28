El contador / 28 de octubre de 2026

1. Los directivos de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez, presidente, y Jorge Alegría, director general, recibirán hoy a Bill Ackman, fundador y director ejecutivo de Pershing Square Capital Management, una firma global de gestión de inversiones. Con motivo de su visita se realizará un campanazo. Se trata de un polémico inversionista, que compra participaciones importantes en empresas para hacerlas cambiar de directivos y reestructurarlas, al mismo tiempo financia causas educativas y respalda públicamente a Donald Trump. El inversionista estará en México para hablar sobre su visión de los mercados, su filosofía de inversión y las oportunidades que observa en el país.

2. Esta semana, Pemex, que dirige Juan Carlos Carpio, entregará su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre del año. La perspectiva sobre su estado de resultados no es buena, pues nuevamente registrará números rojos; sin embargo, se espera una noticia positiva en el balance con una reducción de su deuda financiera que, si bien no será por un monto considerable, sí marcará una tendencia favorable para su calificación crediticia. Ya dejó de ser la petrolera más endeudada del mundo, pues está siendo superada por la rusa Gazprom, de Alexei Miller. Sin embargo, el reto de Pemex es su rendimiento patrimonial, el cual es negativo por la acumulación de pérdidas y un pasivo laboral billonario.

3. AT&T México, que dirige Mónica Aspe, está llamando a las personas que fueron usuarios de Nextel, compañía que la estadunidense compró al llegar al país, y que contrataron el servicio de radio o trunking entre septiembre de 2008 y 29 de febrero de 2012, porque existe una sentencia donde se determinó que Nextel debe reembolsar los pagos que efectuó el usuario por el servicio, más una bonificación de 20%, pues la empresa no lo prestó de manera eficiente, así como los gastos y honorarios que la tramitación del procedimiento correspondiente genere. Las personas interesadas en sumarse a esta acción colectiva de la Profeco, que encabeza César Iván Escalante, tienen 18 meses para hacerlo.

4. El representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, recibió en sus oficinas en la Ciudad de México a Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien se sumó a las reuniones institucionales de octubre para hablar de Ley de Ingresos 2027 y la Miscelánea Fiscal, así como de los beneficios de la Ley para la Economía Digital y de los cambios en favor del Régimen Simplificado de Confianza para los negocios familiares. De la Torre no desaprovechó el momento para sumar a Martínez a la fotografía oficial de El Buen Fin, cuyo anuncio de arranque se realiza este miércoles en las oficinas del organismo empresarial.