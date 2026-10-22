El contador / 22 de octubre de 2026

1. Traxión, que encabeza Aby Lijtszain, concluyó la oferta de compra de acciones anunciada el 22 de septiembre pasado y que encabezó un grupo de accionistas que ofrecieron 13.18 pesos por cada título y estaban dispuestos a comprar 100% de las acciones en circulación. Los interesados lograron adquirir 49.2% de los títulos en el mercado. Después de esta operación, las acciones de la empresa de transporte y logística continuarán listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige Jorge Alegría; la compañía seguirá sujeta a las obligaciones aplicables a las emisoras con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores. Asunto relevante ante el continuo desliste de emisoras.

2. Los cambios directivos en el sector de telecomunicaciones siguen y ahora Ramón Álvarez, presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) dio a conocer que Sofía Pérez Gasque dejó su cargo como directora de la organización y no han elegido a su sustituto. Ahora, Pérez Gasque dirige el Consejo de Empresas Globales, organismo que reúne algunas de las principales empresas de capital internacional que invierten, generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de México. En este nuevo cargo tiene la responsabilidad de convertir la inversión en productividad, innovación, desarrollo de proveedores, formación de talento y crecimiento sostenible.

3. Este jueves se inaugurará en Quintana Roo, estado que gobierna Mara Lezama, el Cancún Travel Mart 2026, la feria más importante del Caribe mexicano. El evento es organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que preside Rodrigo de la Peña. Esta edición contará con más de 90 compañías compradoras de 18 países. El objetivo es concretar acuerdos para las próximas temporadas vacacionales. A pesar de los altibajos que ha tenido el destino debido a factores como la falta de asientos aéreos, el sargazo y hasta temas de percepción de seguridad por hechos en otras entidades, el Caribe mexicano apunta a cerrar el año con cerca de 20 millones de turistas.

4. Después de dos años de contracción, la construcción creció 2.1% en el segundo trimestre de 2026. El dato de BBVA Research revela algo más: la vivienda comienza a convertirse en uno de los motores de esta recuperación gracias al programa de Vivienda para el Bienestar. Durante el primer semestre, los proyectos habitacionales aumentaron 200%, con más de 250 mil nuevas viviendas, mientras que la participación de la vivienda social pasó de 16.7% a 73 por ciento. Es decir, se construye más y para los que menos tienen. En el crédito, los institutos públicos, particularmente el Infonavit, que encabeza Octavio Romero, están tomando la batuta. La meta del instituto es edificar 1.2 millones de viviendas.