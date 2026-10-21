El contador / 21 de octubre de 202

1. Lenovo tiene nuevo líder en América Latina, nombró a Diego Majdalani como vicepresidente senior y presidente para la región. Fue elegido porque tiene más de 25 años de experiencia en la industria tecnológica, incluyendo una amplia trayectoria de liderazgo en Latinoamérica y en el ecosistema global de canales. En esta responsabilidad, se enfocará en que la empresa mantenga la posición que ha ganado al eliminar obstáculos y asegurar que los equipos tengan las herramientas, los recursos y la alineación necesarios. Sin olvidar que la tecnológica está impulsando el uso de la inteligencia artificial para ayudar a sus clientes a transformarse y convertir la innovación en un valor comercial tangible.

2. La Semana Nacional de Educación Financiera 2026 impuso un récord en el Monumento a la Revolución tras reunir a 176 mil 234 asistentes. Bajo el lema ¿Qué película financiera te cuentas?, la Condusef, presidida por Óscar Rosado Jiménez, transformó la gestión del dinero en un espacio dinámico que sumó 75 instituciones, 102 estands y 115 horas de actividades. El éxito de la iniciativa radicó en abordar el comportamiento patrimonial desde el ámbito emocional y no sólo desde el ingreso. De acuerdo con Rosado, la salud financiera no comienza cuando ganamos más dinero, sino cuando aprendemos a convertir nuestras intenciones en comportamientos que construyen bienestar.

3. Columba López, secretaria de Agricultura, estuvo en la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez, y, ante la suspensión de importaciones de pollo y otros productos avícolas desde Brasil por la enfermedad de Newcastle, aseguró que en nuestro país no habrá desabasto. No hay que perder de vista que Brasil es el segundo proveedor de pollo más importante para México, solamente después de Estados Unidos. Además, cualquier desajuste en la oferta podría aumentar los precios finales, un tema que el consumidor resiente directamente en el bolsillo, pues el pollo es una de las proteínas preferidas por la mayoría de los mexicanos, quienes todo el año han buscado amarrarse el cinturón.

4. Hacer equipo para impulsar las ventas en el último tramo del año es lo que busca el líder de la Concanaco, Octavio de la Torre. Por ello, se reunió con Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco Ciudad de México, para abordar los avances del programa de descuentos El Buen Fin, que está a menos de un mes de celebrarse y el objetivo es incrementar el ticket de venta este año y que más negocios entren al programa. También hablaron sobre la lucha contra la extorsión, los retos de los organismos empresariales y la importancia de impulsar a los emprendedores. De la Torre participó en la develación de una placa que reconoce el compromiso con el comercio, los servicios y el turismo.