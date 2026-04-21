El contador / 21 de abril de 2026

1. La infraestructura digital es un componente central de competitividad para instituciones y empresas que dependen de la continuidad de sus aplicaciones, la integridad de sus datos y la capacidad de escalar servicios, por ello, Axtel, cuyo director de la Línea de Negocio de TI es Gabriel Muñoz, llegó a un acuerdo con el Tec de Monterrey, cuyo presidente ejecutivo es David Garza, para que la firma tome el control de la operación del centro de datos de la institución educativa, este convenio tiene una vigencia de 12 años a partir del 1 abril de 2026 y coincide con la revisión del T-MEC, que enfatiza la competitividad, la seguridad de las cadenas de suministro y la necesidad de fortalecer capacidades estratégicas.

2. Quien ha tenido buenos resultados en México es Tiendanube, que dirige Juan Vignart, porque registró un crecimiento sostenido en los últimos tres años y sólo en el primer semestre de 2025 impulsó una derrama económica por más de 300 millones de pesos para las pymes. Ante ello, la plataforma de comercio electrónico abrió nuevas oficinas en Ciudad de México con el objetivo de que sean el punto de encuentro para su equipo, aliados y comerciantes. Además, Tiendanube mantiene un plan de expansión ambicioso, pues continuará invirtiendo en tecnología y soluciones para que sus más de 180 mil negocios en América Latina puedan escalar sus negocios y adaptarse al entorno digital.

3. La automotriz que busca aumentar su oferta, principalmente en el segmento de las pick ups, es Nissan, que en México es presidida por Rodrigo Centeno, pues recientemente concretó una inversión por 96 millones de dólares para incorporar una nueva línea de ensamble, específicamente para este tipo de unidades. El capital se utilizó principalmente en tecnología y procesos especializados para lograr la producción de su nueva unidad Nissan NP300/Frontier, con el cual su complejo de Aguascalientes suma seis modelos y una capacidad total para producir 580 mil unidades anuales, es decir, un vehículo cada 40 segundos. Este ensamble será el primero de pick ups en su planta de México.

4. Las afore, lideradas por Guillermo Zamarripa, incrementaron en 30% sus acciones de educación financiera y previsional durante el cierre de 2025. Este repunte, derivado de los resultados del Censo de Educación Financiera y Previsional 2026 realizado por la Consar, encabezada por Julio César Cervantes, refleja que las administradoras ya no sólo compiten por rendimientos y comisiones, sino por la calidad de la información y las herramientas que entregan a sus cuentahabientes. Uno de los pilares más relevantes este año ha sido la incorporación de contenidos específicos para prevenir fraudes en trámites de retiro, una problemática que había encendido las alarmas en el sector financiero.