El Contador / 20 de abril de 2026

1. El Tianguis Turístico 2026 tendrá múltiples sorpresas, al tratarse de un evento especial por los 50 años de esta feria turística, la más importante del país. La Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez Zamora, prepara una Ventana a México, que tendrá lugar los días 25 y 26 de abril en la Plaza Quebec, en Acapulco, Guerrero. En el evento participarán más de 15 estados de la República Mexicana con venta de artesanía y comida tradicional, de modo que la oferta de los destinos turísticos sea apreciada fuera del recinto ferial que será Mundo Imperial. Acapulco tiene la vara alta para la ejecución de este evento, pues en 2024 aún estaba afectado por el impacto de los huracanes Otis y John en el destino.

2. El registro de líneas de telefonía móvil arrancó el 9 de enero de este año, obligación establecida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), presidida por Norma Solano. Desde entonces, han pasado poco más de tres meses, pero será hasta este lunes que el regulador inicie la campaña Registra tu línea para informar a la ciudadanía sobre este trámite que debe realizar o su proveedor cancelará su servicio el 1 de julio. A la fecha, van 28.3 millones de líneas registradas de las más de 161.7 millones que existen, según datos de The Competitive Intelligence Unit, que dirige Ernesto Piedras, Así, quedan dos meses y medio para que termine el plazo para realizar la vinculación de 82.5% de las líneas.

3. En el tablero de la responsabilidad corporativa, hay jugadas que pesan más que otras. Así ocurre con el avance del programa Escuelas con Agua, donde Arca Continental, que preside Jorge Humberto Santos Reyna y dirige Arturo Gutiérrez Hernández, alcanzó 200 sistemas de captación pluvial instalados en planteles educativos. El impacto es tangible: más de 92 mil personas beneficiadas y la posibilidad de recolectar cerca de 48 millones de litros de agua de lluvia cada año. Pero el proyecto sigue escalando. La firma regia prevé instalar 100 sistemas adicionales en 2026 —mitad en Jalisco y mitad en Nuevo León— para cerrar el ciclo con 300 escuelas atendidas con una inversión de 76 millones de pesos.

4. El sector empresarial, que encabeza José Medina Mora, está listo para participar, junto con la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, de la segunda ronda de conversaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos para la revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), el cual se realizará este lunes 20 de abril en la Ciudad de México. Y es que trascendió que el gobierno mexicano espera la visita de Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, para dialogar sobre el tratado como parte de las conversaciones que iniciaron en marzo pasado. Entre los temas a destacar se encuentran la protección industrial regional y la inclusión de sectores estratégicos al tratado.