El Contador / 2 de octubre de 2026

1. A sólo semanas de obtener la licencia bancaria en el país, Nu México anunció una reestructuración en su cúpula directiva. Estephany Paulette Ley, proveniente de BanCoppel, asumirá como CEO a inicios de noviembre en sustitución de Armando Herrera, quien acompañará la transición como asesor senior hasta enero de 2027. Se trata de la segunda mujer al frente de un banco en México. Tamara Caballero dirige Banco Multiva desde 2023. Asimismo, Rodrigo Kuri tomó la presidencia del Consejo de Administración. Livia Chanes, CEO de Nubank para América Latina, dijo que Herrera cumplió con la conversión a banco, consolidó la rentabilidad y sostuvo el ritmo de crecimiento.

2. Nvidia, dirigida por Jensen Huang, decidió realizar, por primera vez en México, un evento para reunir a desarrolladores, líderes empresariales y tecnológicos con el fin de compartir conocimiento, explorar casos de implementación y conocer las tecnologías que están acelerando la adopción de la inteligencia artificial. Nvidia AI Day se realizará el 4 y 5 de noviembre en Expo Santa Fe México en la Ciudad de México. La tecnológica eligió al país porque éste puede acelerar la adopción de esta tecnología y fortalecer su papel dentro del ecosistema tecnológico de América Latina. Se prevé que durante esos dos días se aborden temas como computación acelerada, infraestructura, desarrollo de aplicaciones y talento.

3. Quien anda en Sao Paulo es Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo. El funcionario asiste a la ABAV Expo, la feria de turismo más importante de Brasil y una de las más grandes de América Latina. El gigante sudamericano es un mercado clave para el Caribe Mexicano ya que casi 44% de las llegadas de pasajeros a México se concentra en ese destino. Quintana Roo está poniendo énfasis en Brasil ahora que la visa electrónica simplifica el trámite para visitar México. En el primer semestre, los destinos mexicanos recibieron 125 mil 248 turistas brasileños, 22.8% más que en 2025, este mercado generó una derrama de 131.2 millones de dólares, es decir, 21.7% más que un año antes.

4. La Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti) nombró a Ramón Álvarez como presidente de la organización, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría empresarial y tecnológica y se desempeña como presidente y CEO de Capgemini para el Norte de Latinoamérica. Álvarez asume el cargo para suceder a Pablo Gómez y trabajará junto con la directora general de la Amiti, Sofía Pérez, para consolidar las iniciativas e instituciones construidas en gestiones anteriores, como pymes ciberseguras, el Centro Público de Formación en Inteligencia Artiﬁcial y el Mapa de Ruta de IA e Innovación basada en Datos.