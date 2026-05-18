El contador / 18 de mayo de 2026

1. María de Lourdes Medina, líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), tiene todo listo para el quinto Congreso Nacional de Mujeres Industriales, que se celebrará del 20 al 23 de mayo en Colima. Este evento destaca por poner a las mujeres al centro de la industria; además, es un espacio para destacar historias de éxito, aprender y crecer más en el ramo donde son expertas. Entre las invitadas estará la gobernadora de la entidad, Indira Vizcaíno, así como Nazareth Black, CEO de Zacua México, la primera marca de autos eléctricos mexicana. También se entregará el galardón a la Trayectoria Mujer Canacintra, para promover y reconocer a las empresarias industriales.

2. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, estará por Shanghái para acudir a ITB China, que se realizará del 26 al 28 de mayo. La idea es que México se cuele en las opciones de viajes para los chinos, el mercado emisor más grande que el año pasado registró 155 millones de salidas, y para 2028 proyecta 200 millones. Según la secretaria, ese mercado es el número 14 para el país, pero la meta es que para 2028 se convierta en el número 10. El año pasado los destinos nacionales atrajeron a 107 mil chinos. Para lograr una mejor atención a este mercado, la Sectur lanzó el Sello Cerca de China, que se entregará a hoteles, restaurantes, agencias, entre otros, que cumplan con diez indicadores, incluido el idioma.

3. Para Coca-Cola FEMSA, que dirige Ian Craig, reciclar es buen negocio, pues las botellas vacías son el inicio de una cadena de valor. A través de Sustentapet, su red de acopio de PET, la embotelladora creó un modelo que articula recolección, reciclaje y reincorporación de materiales en nuevos empaques, impulsando una solución a uno de los principales retos ambientales de la región. La circularidad del PET requiere colaboración, infraestructura e innovación constante, por lo que la compañía avanza hacia un modelo que no solo reduce residuos, sino que genera valor económico y social, ya que integra el trabajo de recicladores de base. En 2025, esta red logró recolectar 123 mil 842 toneladas de PET.

4. La meta Getronics, que tiene como vicepresidente de Brasil y México a Jaider Martins Ramos, es reforzar su presencia en el país al enfocarse en sectores como manufactura, banca y fintech, que buscan servicios tecnológicos para operar de manera más ágil y segura. Este proveedor de servicios de tecnología de la información ve potencial en México porque se ha convertido en un punto estratégico dentro de las cadenas de operación globales. Como parte de su crecimiento regional, Getronics prevé la creación de más de 100 empleos en México hacia 2027, con posiciones centradas en inteligencia artificial, análisis de datos, diseño de experiencia, ciberseguridad, desarrollo y atención a clientes, entre otras.