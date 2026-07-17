El contador / 17 de julio de 2026

1. Vivo, que dirige Diego Altuzar en México, está cumpliendo sus primeros cinco años en el país y, en ese tiempo, ha logrado concentrar cerca de 10% del mercado de teléfonos inteligentes. El fabricante ha logrado construir su presencia en México al comercializar cerca de 4.6 millones de smartphones y crear aproximadamente 2 mil 500 empleos, tanto directos como indirectos. Además, parte de su éxito se debe a que es la única marca que ha introducido una garantía extendida en todos sus productos y porque tiene alianzas clave con empresas como Zeiss y BYD. Alrededor del mundo, Vivo tiene 500 millones de usuarios en 60 países y una capacidad de producción anual de 200 millones de smartphones.

2. El gobierno federal avanza en la construcción de los trenes de pasajeros y la SICT, que lleva Jesús Esteva, tuvo que modificar el título de asignación para ampliar su alcance para la inclusión de la construcción, operación, mantenimiento y explotación de la vía general de comunicación ferroviaria que corresponde al tramo de Xaltocan-Pachuca, así como la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad suburbano e interurbano en la ruta Buenavista-Pachuca. El año pasado, la empresa de origen chino Zhuzhou Locomotive, que encabeza Li Donglin, ganó la licitación para la construcción de 15 trenes de pasajeros para este tramo.

3. El mercado de trabajo formal en México inicia con dinamismo la segunda mitad de 2026. Al corte de la segunda quincena de julio, el Portal del Empleo, coordinado por el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Marath Baruch Bolaños, mantiene activas 56 mil 867 vacantes. La demanda de mano de obra en el país muestra una notable concentración en áreas operativas, administrativas y de servicios. Entre las ocupaciones más requeridas por las empresas destacan los auxiliares de almacén, el personal de ventas y atención al cliente, operadores de maquinaria pesada, conductores de transporte y técnicos en mantenimiento electromecánico.

4. IHG Hotels & Resorts, que en México lleva Michael Hoe Knudsen, prepara la apertura del nuevo InterContinental Presidente México City Miyana para el segundo semestre. El hotel se desarrolla en conjunto con Grupo Presidente y busca fortalecer la oferta de lujo en la Ciudad de México. Se sabe que la propiedad estará integrada dentro del desarrollo inmobiliario Miyana, en Nuevo Polanco, abarcará nueve niveles de una torre mixta de 25 pisos y contará con 184 habitaciones, un restaurante de especialidad italiana, lobby bar, gimnasio, el Club InterContinental Lounge, así como espacios para reuniones con capacidad de 300 personas en auditorio, con lo cual busca fortalecer el segmento de negocios en el destino.