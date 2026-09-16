El Contador / 16 de septiembre de 2026

1. Pese al entorno complicado para el consumo, las empresas siguen confiando en México para impulsar su expansión. Muestra de ello es New Balance, que dirige Arturo Bejarano, pues trabaja en afianzar su expansión en el país a través tanto de una red física de tiendas como de mayor presencia omnicanal. Al cierre de 2026, la marca contará con 21 tiendas físicas, además de su plataforma eCommerce. En este último trimestre, la compañía enfocada al calzado y ropa deportiva inaugurará tres unidades: San Agustín, Nuevo León; Parque Toreo en la CDMX y Altaria, Aguascalientes; mientras que para el siguiente año tiene prevista la inauguración de tres unidades más, como mínimo.

2. México ha desarrollado una industria de reciclaje de plásticos con más de 500 empresas involucradas en uno o más procesos y un volumen anual superior a un millón 530 mil toneladas recicladas. El desafío ahora está en lograr que una mayor cantidad de materiales permanezca dentro del ciclo productivo. Aquí resaltan avances en el acopio de PET con una tasa de 63%, donde el país supera a Brasil, con 56%, y a Estados Unidos, con 29 por ciento. En este contexto, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, que preside Benjamín del Arco, alista para el 24 de septiembre el Foro de Recicladores, donde se analizarán temas como trazabilidad, mercado, ecodiseño y la Ley de Economía Circular.

3. Bridgestone, de Alexandre Araujo, festeja su aniversario 46, pues su planta en Cuernavaca se inauguró en 1980 y desde entonces opera de manera continua y acorde a las necesidades de la industria automotriz y la demanda en el mercado. Su capacidad es de 19 mil llantas al año, con más de mil 300 trabajadores, gracias a la inversión que realizó recientemente por más de dos mil millones de pesos que fueron destinados a la expansión y modernización tecnológica del complejo. Su portafolio tiene más de 38 modelos y 195 medidas diferentes, los cuales son destinados no sólo al mercado nacional, sino también para exportación, por lo que su participación en la cadena de valor de la industria es relevante.

4. Un buen logro de los integrantes del Instituto Mexicano de la Contadores Públicos (IMCP), que dirige Ludivina Leija Rodríguez, fue reunirse con el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, previo a la presentación del Paquete Económico 2027. En este encuentro manifestaron que el programa de repatriación de capitales es una buena medida, pero su elevado porcentaje limita a las empresas a acogerse al programa, de ahí que para 2027 se propuso continuar con esta estrategia, pero con un porcentaje más bajo. El Colegio de Contadores Públicos también se suma a las voces que consideran que es tiempo de avanzar a una reforma fiscal integral enfocada en fiscalizar el gasto público.