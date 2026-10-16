El contador / 16 de octubre de 2026

1. Maximiliano Casal, cofundador de Nowports, decidió regresar a la empresa ahora ocupando la posición de CEO con el fin de liderar una nueva etapa en esta empresa de tecnología de logística. Fundada en Monterrey en 2018, Nowports integra transporte internacional de carga marítima, aérea y terrestre, protección de carga, financiamiento para comercio exterior y una plataforma digital que centraliza seguimiento y alertas. Casal prevé centrarse en la adopción de la inteligencia artificial, en particular incorporando agentes para automatizar determinadas tareas. Actualmente, Nowports tiene operaciones en México y Chile, y mantiene cobertura internacional mediante una red de socios.

2. La industria automotriz acelera su transformación digital, así lo asegura Here Technologies, cuya gerente senior de Ventas es Nancy Martin Marton, pues la empresa señala que los vehículos definidos por software permitirán actualizar funciones, mejorar la seguridad y optimizar rutas sin cambiar componentes físicos. Las proyecciones del sector apuntan a que estos automóviles representarán 32% del mercado mundial en 2030 y 46% en 2035. La IA, los sensores y los datos en tiempo real serán clave para esta evolución, por lo que Here, que dirige Mike Nefkens, integra información de satélites y una flota de 45 millones de vehículos sonda con los que puede detectar cambios y actualizar sus mapas.

3. Renovarse o morir es la consigna para los 177 Pueblos Mágicos. Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, prepara para el próximo Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, que se realizará del 26 al 29 de noviembre en Tampico, Tamaulipas, el lanzamiento de la nueva Estrategia Nacional para Pueblos Mágicos, que contempla cinco ejes y un decálogo, además de acciones de capacitación, digitalización y coordinación con distintas dependencias federales. Actualmente, sólo 56 localidades concentran la mayor cantidad de visitantes, mientras que el resto son destinos emergentes que requieren mayor acompañamiento. Incluso, dos Pueblos Mágicos ya levantaron la mano para retirarse de la distinción.

4. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que preside la mexicana Gloria Guevara, reconoció a Francesco Frangialli y Taleb Rifai, exsecretarios generales de la hoy ONU Turismo, con el WTTC Icon Award durante su reciente Cumbre Mundial. Frangialli fue distinguido por impulsar la incorporación del turismo al sistema de las Naciones Unidas. Entre 1997 y 2009 encabezó la transformación del organismo y contribuyó a establecer marcos internacionales para medir el impacto económico del sector. Rifai recibió el reconocimiento por fortalecer la cooperación entre gobiernos y empresas. Durante su gestión, de 2010 a 2017, acercó a los líderes empresariales a la formulación de políticas turísticas globales.