El contador / 16 de julio de 2026

1. Para Soriana, que encabeza Ricardo Martín Bringas, y que está en pleno Julio Regalado, el Mundial transformó la manera en que las familias prepararon sus compras. Los consumidores sí incrementaron la adquisición de productos para los partidos, pero, al mismo tiempo, equilibraron el gasto entre artículos de entretenimiento y productos básicos. Es decir, más que realizar compras adicionales, los mexicanos distribuyeron su gasto y aprovecharon promociones. Esta tendencia refleja un comportamiento de compra más estratégico y cauteloso, las familias mexicanas buscaron ahorros sin renunciar a los momentos de convivencia. Los jueves y sábados fueron los principales días de actividad comercial.

2. Ante los cambios que enfrenta la industria automotriz, Kuo, que encabeza Alejandro de la Barreda, ya resiente una menor demanda de empresas clave como GM, que dirige Francisco Garza; Daimler, que encabeza Marcela Barreiro, y BRP, de Laurent Autier. Resulta que, en su reporte trimestral, la compañía señaló que la división de transmisiones experimentó una caída de 18% en ingresos durante el segundo trimestre. Esta división se ha visto afectada por mayores costos logísticos asociados al impacto de aranceles y a la apreciación del peso frente al dólar. Sin duda, Kuo estará muy pendiente de lo que sucederá con las revisiones anuales del T-MEC, asunto que podría estar frenando inversiones.

3. Uber Eats está a punto de cumplir 10 años y eligió a Grace Schiodtz como nueva directora general en México, que sustituye a Daniel Colunga, quien ahora asumirá la dirección general en América Latina. La plataforma de entrega a domicilio suma más de 60 mil negocios asociados, 25 millones de usuarios y 300 mil personas con opciones económicas en el país. El objetivo de Schiodtz deberá ser impulsar la innovación dentro de la aplicación y detectar oportunidades, además de enfocarse en las pequeñas y medianas empresas, que actualmente suman 60% de los negocios que utilizan Uber Eats, así como repartidores y emprendedores que han visto en ella una fuente de ingresos.

4. Los trabajos en torno a la tercera ronda de revisión del T-MEC continúan al interior de la Concamin. Y es que el presidente de la central industrial, Alejandro Malagón Barragán, sostuvo una reunión de trabajo con Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, y su director general, Gabriel Padilla, donde también participó Judith Garza, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de la confederación, y Thelma Camacho, vicepresidenta de la comisión. Los empresarios analizaron la modernización de los esquemas de importación temporal de autopartes a México en el contexto geopolítico actual y de la revisión del acuerdo, así como los esfuerzos para avanzar hacia IMMEX 4.0.