El contador / 15 de junio de 2026

1. En tan sólo una sesión el tablero de las empresas más valiosas del planeta se reconfiguró con el debut en el Nasdaq de SpaceX (SPCX), de Elon Musk. La empresa registró un incremento de 19.2% en su acción, llegando a un valor de mercado de 2.11 billones de dólares. El alza se produjo después de que concretó la mayor OPI de la historia. El estreno bursátil también llevó a Musk a convertirse en la primera persona con una fortuna superior a un billón de dólares, reforzando el entusiasmo de los inversionistas por el ecosistema tecnológico y espacial de la empresa. Sin embargo, podría tener una cara negativa, pues, con su histórico estreno vuelve la incertidumbre respecto de una burbuja en el sector tecnológico.

2. La Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario de Seguridad Multidimensional es Ivan Marques, se ha dado cuenta que ningún país puede enfrentar solo las amenazas cibernéticas y por eso decidió fortalecer su colaboración con Microsoft, que tiene como CEO a Satya Nadella. Ambos trabajarán en reducir vulnerabilidades en los ecosistemas digitales de la región, fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes cibernéticos y apoyar la construcción de entornos digitales más seguros. Además, se capacitará a los funcionarios públicos y se facilitará el intercambio de información sobre amenazas y de mejores prácticas. La idea es proteger las infraestructuras críticas.

3. Tiendanube México, que dirige Juan Vignart en el país, encontró que el Mundial de futbol fue uno de los factores que impulsó las ventas durante el pasado Hot Sale 2026. Las tiendas que usan esta plataforma para vender en línea registraron un crecimiento anual de 115% en el volumen de ventas durante el evento de promociones y descuentos. Esto porque varios comercios diversificaron su oferta añadiendo desde jerseys personalizados hasta paquetes de comida especiales para ver los partidos. Además, la camiseta de la Selección Mexicana fue el artículo más buscado de todo el evento dentro de la categoría deportiva, a lo que se sumó el furor por el álbum oficial Panini y sus sobres de estampas.

4. El panorama fiscal en México se pone tenso y es que a la estrategia de mayor fiscalización por parte del SAT se suman diversos mecanismos que afectan a las empresas, como la cancelación de facturas, retenciones del ISR en las nóminas de trabajadores y cartas invitación que llenan el Buzón Tributario del contribuyente. Para resolver estos asuntos de cara a la segunda mitad del año, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Ludivina Leija Rodríguez, se reúne este lunes con Andrea Yoalli Hernández Xoxotla. administradora general de Servicios al Contribuyente del SAT, y Gari Gevijoar Flores Hernández González, administrador general de Recaudación del SAT.