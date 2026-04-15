El Contador / 15 de abril de 2026

1. El presidente de la AmCham México, Oscar del Cueto, y el CEO de la cámara, Pedro Casas Alatriste, encabezan una delegación de alto nivel en Washington. Se reunirán con autoridades y líderes del sector privado, en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, programada para julio de 2026. Los empresarios de la AmCham buscan que esta revisión dé certeza de largo plazo a la inversión en los tres países, así como incorporar temas emergentes como semiconductores e inteligencia artificial, y fortalecer la competitividad de Norteamérica frente a otras regiones del mundo. La visión de la cámara es de alta importancia, pues agrupa a más de 1,400 empresas americanas en México.

2. Grupo Bolsa Mexicana de Valores, que dirige Jorge Alegría, lanzó la primera edición del Desafío MexDer, un concurso para estudiantes, profesionales e inversionistas que busquen experimentar, mediante un simulador, como son las operaciones en el Mercado Mexicano de Derivados, que encabeza José Miguel de Dios Gómez. El reto se realizará en mayo y a través de esta estrategia la Bolsa busca que nuevos inversionistas se acerquen a estos instrumentos. Para jugar los participantes recibirán capital virtual para comprar y vender activos, quien obtenga los mejores resultados y gane el reto se llevará 100 mil pesos como premio, el segundo lugar obtendrá 50 mil y el tercero 25 mil pesos.

3. En Sao Paulo, Brasil, Miguel Aguíñiga, titular de la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Sectur, encabeza la delegación de México que acude al World Travel Market Latin America y que es la convención turística más importante de Sudamérica. Durante el primer día de actividades se llevó a cabo una reunión con más de 100 turoperadores y agencias de viaje con el objetivo de promover los destinos mexicanos y que éstos puedan recuperar a ese mercado emisor que tuvo una baja considerable luego de que se le quitara la visa electrónica. Desde febrero, regresó esa facilidad de viaje, por lo que ya se tienen más posibilidades de atraer a los brasileños.

4. Wyndham Hotels & Resorts, que en América Latina preside Gustavo Viescas, se convirtió en una de las cadenas con mayor presencia en México, con 100 propiedades. El país es uno de los mercados clave para la compañía con presencia en 50 ciudades con 15 marcas. En sólo cinco años, la empresa duplicó su participación en México mediante colaboraciones con operadores como Grupo Alzen, Bel Air, Optima, Grupo Hola, Fibra Hotel y Fibra Inn. La empresa ve con buenos ojos al país, ya que se cuenta con una demanda interna constante y una fuerte llegada de turistas internacionales, así como por su ambiciosa meta de convertirse en uno de los cinco destinos más visitados del mundo para 2030.