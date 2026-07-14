El contador / 14 de julio de 2026

1. México sigue atrayendo a empresas tecnológicas, y ahora fue el turno de Yuka, fundada por Julie Chapon. Esta aplicación gratuita, fundada en Francia en 2017, permite escanear el código de barras de alimentos, cosméticos y productos de cuidado personal para analizar su impacto en la salud y ayudar a las personas a tomar mejores decisiones de consumo. Actualmente es utilizada por más de 85 millones de personas en 15 países gracias a que tiene una presencia en Europa, Oceanía y América del Norte, por eso México marca un nuevo paso en su estrategia de expansión. Yuka arranca en el país con una base de datos inicial de aproximadamente 500 mil artículos que seguirá incrementando en los próximos meses.

2. Esta semana concluye el plazo para que las empresas interesadas participen en la consulta pública sobre la licitación de espectro para redes inteligentes y parece que no hay el interés esperado en el proceso que llevará a cabo la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano. Incluso hubo una sesión virtual donde el regulador asegura que hubo 170 actores del sector donde Marisol Nava, directora general de Licitaciones de Espectro, presentó los principales puntos del proceso que busca impulsar la automatización y optimización de los procesos de la industria. Sin embargo, por temas de competencia, las compañías suelen compartir los comentarios en las consultas hasta el último minuto.

3. México, cuyo turismo está a cargo de Josefina Rodríguez, está resintiendo las decisiones que se tomaron desde 2018, cuando desapareció el Consejo de Promoción Turística. El país está perdiendo esa racha de buena suerte que tuvo tras la pandemia y la realidad se asoma cada día. En los primeros cinco meses del año, el turismo que ingresa por vía aérea, que es el que más gasta, ha ido a la baja. México está dejando de ser atractivo para su principal mercado emisor, Estados Unidos, que está optando por otros destinos de Europa y el Caribe. Es momento que la actual administración canalice más recursos para promoción y gestión de crisis, si es que quieren alcanzar su meta de ser el quinto país más visitado.

4. La construcción del Puente Amado Nervo supera 80% de avance. La obra, ejecutada por la SICT, que lleva Jesús Antonio Esteva, implicó una inversión por 530 millones de pesos y busca resolver uno de los principales cuellos de botella entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. La construcción corre a cargo de Regiomontana de Construcción y Servicios, que preside Humberto Armenta González, cuyos equipos mantienen un adelanto cercano a 28% respecto al programa original. El valor del proyecto permitirá consolidar la integración de una zona metropolitana que, en los hechos, ya funciona como un mismo mercado laboral, turístico y de servicios entre Jalisco y Nayarit.