El contador / 13 de julio de 2026

1. A fin de promover la formalización entre los negocios, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, fortalece la figura del Síndico del Contribuyente, un mecanismo de acompañamiento técnico entre mipymes, los negocios familiares y la autoridad fiscal, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante orientación, representación y comunicación efectiva. El objetivo es claro: que cumplir con las obligaciones fiscales sea cada vez más sencillo para quienes generan empleo y sostienen la economía local. Será un puente de comunicación que ayude a traducir los procesos fiscales.

2. Domino’s Pizza México, formato que opera Alsea, empresa dirigida por Christian Gurría, se alió con PayPal, cuyo director comercial en México es Allan Picos, para que su aplicación sea una nueva alternativa de pago para los amantes de las pizzas. Los usuarios ya pueden pagar sus pedidos con su cuenta PayPal en un solo clic, sin necesidad de ingresar sus datos bancarios en cada compra. Esta opción ya está disponible en las más de 515 tiendas corporativas de Domino’s y forma parte de la estrategia de innovación digital de la marca, que desde 2015 ha sido pionera en pedidos digitales y en el rastreo de los mismos en tiempo real. El plan es estar lista para los momentos de mayor demanda.

3. DramaClick, fundada y dirigida por David Romay, es una plataforma mexicana que quiere quedarse con una parte del pastel del mercado de los microdramas verticales que, hasta ahora, es liderado por China. La plataforma, recién lanzada en App Store y Google Play, se enfocará en las audiencias hispanohablantes con historias capaces de conectar a través de la cultura, el lenguaje y la vida diaria bajo un modelo que permite acceder gratis a los primeros episodios de cada serie y luego desbloquear contenido mediante micropagos. DramaClick ya cuenta con dos producciones disponibles para sus usuarios, con un portafolio de ocho producciones originales programadas para los próximos tres meses.

4. La inteligencia artificial (IA) comienza a permear en industrias que pareciera no son las principales beneficiarias, sin embargo, en el 26° Foro Nacional del Transporte de Mercancías organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado, que preside Alex Theissen, fue un tema de interés y de preocupación en el sector ferrocarrilero. Ferrovalle, que dirige Francisco Fabila, ya usa la automatización y digitalización en algunas operaciones de la mano de la IA, por ejemplo, antes el proceso de clasificación de un tren a la entrada de una estación llevaba ocho horas, ahora es de manera inmediata. Grupo México Transportes, cuyo CMO es Daniel Doria, está haciendo lo propio al usar la IA en optimizar su operación.