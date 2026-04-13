El Contador/ 13 abril 2026

1.

La modernización del puerto de Veracruz comienza a alinearse con la agenda del gobierno estatal. La administración de Rocío Nahle ha insistido en que la competitividad logística será uno de los pilares en la entidad, y en ese contexto se inserta la inversión de 540 millones de pesos que realizó Hutchison Ports ICAVE para renovar su infraestructura, con una grúa Super Post Panamax y cinco grúas RTG eléctricas. La terminal, que dirige Javier Rodríguez Miranda busca atender buques portacontenedores de mayor tamaño, con alcance de hasta 24 filas de contenedores y, al mismo tiempo, reducir su huella ambiental mediante equipos eléctricos. El estándar ambiental hoy destaca en la industria portuaria.

2.

El 16 de abril se reunirán Ángel Cabrera, presidente de la CNBV; Marcos Martínez, presidente de la BMV; y Álvaro Garcia Pimentel, presidente de la AMIB, entre otros altos directivos, en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto con el objetivo de realizar un campanazo conmemorativo de los 5 billones de pesos en activos bajo administración alcanzados por los fondos de inversión. Este monto es un hito para el sector, pues no hay que perder de vista que los fondos de inversión permiten a inversionistas acceder a distintos tipos de activos a cambio de rendimientos, y estos fondos apoyan con recursos a las empresas para que puedan crecer, lo que sin duda dinamiza nuestra economía.

3.

Kyndryl Foundation, cuya presidenta es Una Pulizzi, anunció su primer financiamiento en México para apoyar a mujeres de comunidades desfavorecidas a capacitarse en temas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Para esto, seleccionó a Laboratoria, organización sin fines de lucro en manos de Úrsula Quijano, que se encargará de formar a 200 mujeres desempleadas a través de programas especializados. También contará con el apoyo de los empleados de Kyndryl, que en México dirige Carlos Marcel, para realizar mentorías y orientación técnica de manera voluntaria. Esta iniciativa marca la expansión de Kyndryl Foundation en México como parte de su programa global.

4.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para migrar los pagos de peaje y combustible a tarjetas de crédito impacta al sector de autotransporte y para Augusto Ramos, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el desafío es garantizar las condiciones para su implementación. Ramos advierte que, sin infraestructura suficiente, la medida podría convertirse en un obstáculo más que en una solución. Problemas como saldo insuficiente en tags, fallas tecnológicas o falta de interoperabilidad siguen presentes. El sector impulsa el uso de básculas dinámicas, sistemas precisos de cobro y esquemas de crédito que eviten pagos anticipados, agilizar cruces y evitar filas innecesarias.