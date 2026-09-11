El Contador / 11 de septiembre de 2026

1. Para evitar una cadena perpetua financiera, se analiza una iniciativa que reduciría de 72 a 36 meses la conservación de la información crediticia y aceleraría la actualización de adeudos liquidados. El diputado Ricardo Mejía Berdeja impulsa esta reforma que pretende frenar vicios como el reinicio de antigüedad al vender carteras vencidas y aplicar sanciones por incumplimiento en los reportes. El objetivo es evitar que una deuda afecte durante años la posibilidad de obtener nuevo financiamiento. Los legisladores proponen modelos escalonados para no comprometer el análisis de riesgo de los bancos. La medida redefinirá el historial de los acreditados y obligará al sistema a operar con mayor transparencia.

2.

A partir de octubre, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que lleva Raúl Revuelta, pondrá en marcha el nuevo Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, categoría II, que permitirá que hasta 98% de las operaciones se realicen sin afectaciones por neblina. No hay que olvidar que en diciembre del año pasado se registraron 12 días de mínima visibilidad, lo que generó afectaciones a poco más de 200 mil pasajeros. GAP realizó una inversión de 40 millones de pesos para el proyecto, que se desarrolló en conjunto con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, dirigido por Javier Alonso Vega Dour, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al mando de Jesús Antonio Esteva.

3.

Amazon Web Services, que tiene como director para México a Rubén Mugártegui, ofrecerá a millones de estudiantes acceso gratuito a Kiro, su agente de inteligencia artificial para la ingeniería de software, durante un año completo. Este beneficio estará disponible para 132 universidades en 18 países de Norteamérica, Asia-Pacífico, Europa y América Latina. Destaca que en México serán dos las universidades que participen y los estudiantes recibirán mil créditos al mes para que puedan dar vida a sus ideas en la versión web de Kiro. Este programa se puso a prueba inicialmente en marzo pasado con un grupo de estudiantes para aplicaciones que abarcan desde la accesibilidad hasta la salud.

4.

IBM, cuyo director de Investigación para Europa, Reino Unido e Irlanda es Juan Bernabé-Moreno, lanzó un modelo de inteligencia artificial de código abierto para apoyar la exploración lunar junto con la NASA, donde el director interino de Datos e IA de la sede central de la organización espacial en Washington es Kevin Murphy. Este modelo convierte décadas de observaciones lunares en una base para el descubrimiento continuo, ayudando a los científicos a identificar patrones en los datos a una escala que ningún instrumento ha podido proporcionar antes. El modelo supera los métodos ya utilizados por hasta 23% en la identificación de características geográficas clave en la superficie lunar.