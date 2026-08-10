El contador / 10 de agosto de 2026

1. Iván Escalante, titular de la Profeco, ya tiene en la mira a los colegios privados. En este regreso a clases, quiere que las familias tengan muy claro que la relación entre familias y escuelas particulares es plenamente comercial y está regulada. Los colegios deben transparentar costos, políticas de cancelación y su validez ante la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado. Además, los consumidores pueden adquirir útiles y uniformes con el proveedor de su elección, sin obligación de comprar en sitios específicos. Y aunque el impago permite la suspensión del servicio, bajo ninguna circunstancia se pueden retener documentos oficiales ni incurrir en prácticas abusivas o discriminatorias.

2. Amazon Web Services (AWS), cuyo director general en México es Rubén Mugártegui, reunirá en la CDMX a líderes de la industria tecnológica, desarrolladores y startups para hablar sobre la adopción de la nube, la transformación digital y la evolución de la inteligencia artificial generativa. El encuentro llamado AWS Summit Ciudad de México 2026, a realizarse el 12 de agosto, contará con personalidades como Juan Diego Gómez, fundador y CEO de Nauphilus, y Alejandro Maza, director de Producto e Inteligencia Artificial de Kavak. También se presentará el estudio Desbloqueando el Potencial de la IA 2026, sobre cómo las organizaciones en México están adoptando las nuevas tecnologías.

3. Miguel Ángel Bres García fue nombrado presidente de la Comisión de Seguridad de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), en la sesión del Consejo Directivo del organismo. Este nombramiento favorece a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que preside Augusto Ramos, y que constantemente ha señalado la seguridad de los transportistas como su prioridad. Esto beneficia a dicha Cámara, pues Bres García es vicepresidente de la Región Bajío de Canacar, donde ha trabajado por impulsar acciones relacionadas con la seguridad vial, la trazabilidad, la prevención del delito y el combate al robo al autotransporte de carga.

4. Donde hay buenos vientos es en Jalisco, que gobierna Pablo Lemus. El sector de parques industriales en el estado atraviesa uno de sus momentos más dinámicos en décadas, y de un mercado que hasta 2020 apenas absorbía 200 mil metros cuadrados al año, ahora se ha convertido en un polo de atracción del doble para manufactura de alta tecnología, logística y proveeduría internacional. Así lo confirmó Bruno Martínez, presidente saliente de la Asociación de Parques Industriales del Estado de Jalisco (APIEJ), quien luego de tres años y medio entregará el cargo el 1 y 2 de septiembre en el Congreso APIEJ 2026. Jalisco ha gestado un ecosistema que se ha convertido en el Silicon Valley de Latinoamérica.