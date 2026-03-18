El Contador / 18 de marzo de 2026

1. En Cancún, Quintana Roo, todo está listo para recibir a los banqueros del país, autoridades federales y a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hoy arranca la 89 Convención Bancaria. En el primer día de trabajos se presentará la Fundación de los Bancos de México, a cargo de Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). La fundación no es más que un relanzamiento de lo que era la Fundación Quiera, un brazo social del sector bancario. Ahora tendrá un nuevo enfoque, con asuntos sobre comunidades sostenibles, financiamiento sostenible y la apuesta por impulsar la igualdad de género. La inauguración de la Convención está prevista para mañana jueves.

2. Desde la AMIA, que preside Rogelio Garza, se está poniendo atención al conflicto entre Estados Unidos e Israel vs. Irán, sobre todo por el cierre del estrecho de Ormuz, pues no sólo es un paso obligado para los mercados energéticos, sino para cientos de cadenas de valor alrededor del mundo. Por el momento, el organismo no ve una afectación para la industria automotriz mexicana, pues el impacto negativo inmediato está siendo para Asia y la zona árabe, pero ha comenzado a considerar que, si el conflicto se extiende en el tiempo, la repercusión será inminente. Actualmente, en la zona, hay buques parados con vehículos de socios de la AMIA. No venían de inicio para México, pero es considerado un indicador.

3. Para el sector de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) 2025 fue uno de los mejores años de su historia y la expectativa es que 2026 también sea positivo, esto pese a los desafíos del entorno. Tan sólo para la Asociación Mexicana de FIBRAs Inmobiliarias (AMEFIBRA), que encabeza Jorge Ávalos, el sector es fuerte y continúa consolidándose como un vehículo clave para canalizar inversión institucional hacia el desarrollo inmobiliario del país. Las FIBRA ya superan 32.3 millones de metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR), distribuidos en dos mil 208 propiedades y con niveles de ocupación de 96.7 por ciento. Además, sus portafolios van en aumento, principalmente en sectores como el industrial.

4. Para fortalecer el tejido empresarial, Banco Santander México, de Felipe García Ascencio, y Profuturo Afore, de Arturo García, firmaron una alianza para canalizar 1,800 millones de pesos al financiamiento de pymes. El proyecto pone énfasis en aquellas entidades con potencial de desarrollo, pero que han enfrentado barreras de acceso al crédito bancario. Esta inversión proviene de la primera emisión de un bono social realizada por Santander México, un hito en su estrategia sostenible. La operación se estructuró mediante Certificados Bursátiles Bancarios con etiqueta Social, bajo un Marco Global de Fondeo Verde, Social y Sostenible, alcanzando una calificación AAA por agencias calificadoras.

5. Vientos de unidad se viven en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ahora con José Medina Mora al frente, pues el cambio de presidencia es la oportunidad para que se reincorporen a las filas del Consejo quienes, por voluntad propia, habían salido, como el caso de Octavio de la Torre, líder de la Concanaco Servytur, a quien se le ve entusiasmado por regresar a ocupar la silla que dejó por más de un año. Se espera que también la Canacintra, que dirige María de Lourdes Medina, vuelva a las filas de la máxima cúpula privada. Y es que uno de los objetivos de Medina Mora es incorporar a más empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, que son parte de la columna vertebral del empresariado mexicano.