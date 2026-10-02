La situación económica que atraviesa el gobierno de Donald Trump tiene un impacto que va mucho más allá de Estados Unidos, e incluso que implica una gran turbulencia dentro de todos los mercados financieros. El precio al que llegaron sus bonos, el mayor nivel desde principio de siglo, está generando una onda expansiva dentro de la economía, puesto que no sólo están los asuntos coyunturales como el precio de los petrolíferos, sino además los que tienen que ver con el calentamiento de su economía. Es tiempo de amarrarse los cinturones.

REMATE ABIERTO

Una de las características de Andrea Marván como presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio es mantenerse al frente de las tendencias internacionales en materia de competencia económica. De ahí que sea muy relevante la reunión con Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio de EU, puesto que de la coordinación entre ambas se favorecen la inversión y la seguridad jurídica.

REMATE FINANCIERO

Una de las líneas fundamentales de la gestión de Emilia Calleja como directora de CFE es el fortalecimiento financiero de la empresa, para lo cual ha sido invaluable el apoyo de su director financiero, Eugenio Amador, en cooperación con las secretarías de Energía y Hacienda, encabezadas por Luz Elena González y Edgar Amador, respectivamente. De hecho, ambos titulares tuvieron una reunión con inversionistas en la que les explicaron lo que ha sido un tema recurrente de las columnas del Padre del Análisis Superior: el plan desplegado de generación y distribución de la CFE no sólo deberá cumplir con las necesidades actuales, sino también sentar una base sólida para el crecimiento de la economía.

REMATE LAMENTABLE

Afortunadamente ya descansa en paz y está sentada a la derecha del padre, pero no debieron haber sido así los últimos días de la empresaria Estela Romero Bringas. Dedicó gran parte de su vida a negocios agrícolas, especialmente relacionados con pollo y puerco, donde generó un gran respeto tanto por la comunidad poblana, como a nivel nacional. Su muerte se precipitó cuando fue víctima de un abuso de poder por parte de Morena, que preside Ariadna Montiel. Ante una disputa de herencia en la que estuvo involucrada Olga Lucía Romero Garci Crespo, también conocida como Olga Lucía Caballero Garci Crespo, de ahí la confusión, Romero Bringas sintió todo el poder del Estado en su contra.

A pesar de su avanzada edad y requerir implementos para mantener la salud, fue sacada de manera violenta de su oficina y detenida como si se tratara de un miembro del crimen organizado, lo que derivó en una pérdida acelerada de la salud. El caso de Romero Bringas se suma a otros donde son evidentes los abusos de poder, los cuales son uno de los principales frenos al desarrollo de la economía como lo ha venido advirtiendo la Coparmex, presidida por Juan José Sierra. No se debe permitir que las influencias políticas descarrilen la marcha de la economía. El interés personal no debe estar por encima del beneficio de la mayoría.

REMATE POLÍTICO

A pesar de que no es un eje central para el PAS, el proceso de selección de gobernadores le da un muy buen motivo para reiterar la máxima: no existen políticas de izquierda o de derecha, sino las que son correctas e incorrectas. Cruz Pérez, quien será candidato de Morena al gobierno de Chihuahua, es un hombre que ha dado resultados como alcalde de Ciudad Juárez en buena medida por escuchar a todos los sectores y construir buenas soluciones con ellos, ya que entiende que el estado que hoy gobierna Maru Campos tiene mayor cantidad de exportaciones que Chile. Otro caso es el de Adrián de la Garza, quien deberá ser candidato del PRI y PAN al gobierno de Nuevo León para sustituir la ineficaz administración de Samuel García. De la Garza ha logrado disminuir la inseguridad y fortalecer sectores industriales, comerciales y de servicios.

REMATE COLGADO

Alfonso Ramírez Cuéllar se ha convertido en el legislador de Morena que se asume como el experto fiscal y que le puede corregir la tarea al equipo del secretario de Hacienda Edgar Amador. En esta época de revisión del Paquete Económico Ramírez Cuéllar está insistiendo en la necesidad de una reforma fiscal que no sólo ha sido descartada por Amador, sino por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En el Congreso hay un Paquete Económico correcto que, como ya lo dijo el PAS, va en línea con la consolidación fiscal como impulsar el crecimiento económico.

REMATE ORGULLOSO

Quien anda muy feliz es Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX, porque Latin Finance le otorgó un reconocimiento por la colocación de su bono verde.