Semejanzas y diferencias

Hay algunas constantes en casos como los de Guadalupe Taddei y Octavio Romero: fueron impulsados por Andrés Manuel López Obrador, y sus primeros actos en el cargo fueron bloquear la transparencia y quedarse con el poder.

Taddei, con la complicidad de tibios de su entorno, se hizo de los órganos de decisión y creó una red que habría dado paso a actos de corrupción que están siendo investigados por la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Aureliano Hernández. Aquí es importante señalar que el legislador de Morena Pável Jarero Velázquez es el principal responsable de haber permitido estos desórdenes administrativos porque coló una reserva legislativa que le dio el poder a Taddei por encima del consejo técnico.

Romero se hizo de los órganos de decisión y está demoliendo al Infonavit. Ahí está la cartera vencida, la deuda con proveedores y actos que van en contra de la naturaleza tripartita del instituto. En este caso, el principal responsable de los superpoderes de Romero fue el presidente de Concanaco, Octavio de la Torre, como parte de su inento para convertirse el representante de la IP en los gobiernos de Morena. Hoy sólo es una mala anécdota.

REMATE ADECUADO

Afortunadamente no en todos los ámbitos germinó la semilla de AMLO y ahí también hay muy importantes paralelismos. A pesar que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México fueron propuestos por éste.

Nadie puede criticar con razón el gran trabajo de la gobernadora Victoria Rodríguez ni de los subgobernadores Jonathan Heath, Galia Borja, Omar Mejía y José Gabriel Cuadra en su gestión para buscar la estabilidad de precios.

REMATE EXÓTICO

A la Canacar, presidida por Augusto Ramos Melo, no le funcionó la estrategia. Trataron de impulsar un paro/movilización nacional del autotransporte con base en algunas demandas sobre las que nadie podría estar en desacuerdo.

Sin embargo, no estaban buscando corregir esos temas, como lo demostró desde el lunes la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, puesto que organizó mesas de trabajo con la participación de los secretarios de Hacienda, Comunicaciones y Seguridad Ciudadana (encabezadas por Edgar Amador, Jesús Antonio Esteva y Omar García Harfuch) para resolver los temas.

A estas mesas fueron invitados todos los líderes del transporte y afectados. Alejandro Malagón, presidente de Concamin, le dijo al PAS que en todo momento el gobierno ha estado dispuesto a mesas de trabajo. Quizá por eso Ramos Melo depuso ayer su actitud. En hechos, la Secretaría de Gobernación anuló los motivos para el chantaje berrinchudo de Canacar y algunos otros.

REMATE INDECENTE

Desde hace un mes se ha publicado información falsa utilizando el nombre del presidente del Consejo de BBVA México, Eduardo Osuna. Se trata de un vulgar intento de fraude bastante ridículo. Si usted se mete a la supuesta página del medio, es objeto de robos de información y otro tipo de actos delictivos. Lamentablemente, hay personas que siguen dando credibilidad a este tipo de bulos por no seguir medios oficiales o por ser excesivamente crédulos.

REMATE RATIFICADO

La creación de una controladora para Viva y Volaris, que será presidida por Roberto Alcántara, deberá ser aprobada por la Comisión Nacional Antimonopolio, no porque mejore la competencia en el sector aeronáutico, sino porque de lo contrario quebraría la aerolínea que dirige Enrique Beltranena.

REMATE ACERTADO

HSBC, que dirige Jorge Arce, está fortaleciendo su área de cobro de adeudos con ciertos clientes de grandes montos, como el tequilero Guillermo Romo. Se trata de un esfuerzo muy serio para proteger el patrimonio de los depositantes.

REMATE INCOMPLETO

Zoé Robledo y su equipo del IMSS creen que ya superaron la crisis, que todo volverá a lo que consideran la normalidad, es decir, que los inconformes se difuminen ante la presión del sindicato blanco que encabeza Rafael Olivos Hernández y que disminuirá la presión por anuncios de compras de equipo y medicamento en un programa de 120 días que debieron haber comenzado hace ocho años. ¿Será?