Resurrección petroquímica

Una de las estrategias que tienen muy claras la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, es la reactivación de la industria petroquímica, que estuvo muy descuidada en el llamado periodo neoliberal y totalmente abandonada el sexenio pasado, puesto que nada tenía que ver con las prioridades de Andrés Manuel López Obrador, Rocío Nahle y Octavio Romero.

El plan que está ejecutando Carpio contempla inversiones por más de 93 mil millones de pesos durante el sexenio, que tienen como objetivo fortalecer cadenas productivas nacionales como parte del Plan México. Esta estrategia consiste en aumentar unas 85 mil toneladas de petroquímicos y más de 4 millones de toneladas de fertilizantes, con lo que se busca disminuir la dependencia a la importación de este insumo, que tiene un alto impacto en la formación general de precios.

Los proyectos que está impulsando la dirección de Pemex consideran la rehabilitación de las actuales plantas, así como la apertura de nuevas inversiones en la construcción de plantas fundamentales para la producción de insumos para la industria nacional.

REMATE JUSTIFICADO

Ante el más reciente resultado que dio el IMSS sobre el empleo formal, el cual registra una disminución de 29 mil 992 afiliados, el instituto dirigido por Zoé Robledo plantea algunas explicaciones: la baja de 0.1% es por la disminución estacional del empleo agropecuario, así como acciones del propio IMSS para eliminar registros patronales que ellos califican como fraudulentos, puesto que tendrían registradas a personas con las que no tienen ninguna relación laboral. De acuerdo con el instituto, si se aíslan estos dos efectos el comportamiento de la generación de empleo se mantiene en línea con el aumento del empleo formal que, de acuerdo con ellos, se ha mantenido.

El organismo tripartito que dirige Robledo destaca que algunos sectores presentaron recuperación en mayo con respecto a ese mismo mes del año pasado. En transportes y comunicaciones se creció en más de 41 mil puestos, construcción 22 mil 200, servicios comunales y sociales 21 mil puestos, transformación 15 mil 700 y extractiva casi 4 mil.

REMATE OPORTUNO

Los casos de gusano barrenador que se están comenzando a presentar en Estados Unidos podrían ser una muy buena oportunidad para que la Secretaría de Agricultura, encabezada por Columba López, pudiera mover el péndulo de la relación con Brooke Rollins, titular de Agricultura de EU.

Mientras que el gobierno de Donald Trump cerró la frontera al ganado en pie proveniente de México, en el caso de la gripe aviar la actitud del gobierno, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, es sólo impedir el comercio con las zonas en las que hay brotes y no cancelar la frontera. Quizá es una buena oportunidad para que se vuelva a poner sobre la mesa esta discusión, aunque algunos miembros del CNA, que preside Jorge Esteve, consideran que de alguna u otra manera el mercado se ha ajustado con menores daños para los productores nacionales, pero sí para los consumidores en EU.

REMATE FEMENINO

Muy interesante el trabajo que está realizando Sonia Garza González al frente de la AMMJE, puesto que está buscando coordinar no únicamente a sus agremiadas, sino también a legisladoras y, en general, a las mujeres que están en posiciones de poder para ir construyendo un discurso común con base en el éxito personal. Un ejemplo fue el foro global empresarial que realizó con todas estas mujeres con motivo del Mundial, en el que lo más relevante fue poner de manifiesto la coordinación y el entendimiento de la participación de las mujeres en los eventos comunes de la vida cotidiana.

El Padre del Análisis Superior le recomienda que ponga mucha atención en Garza González, pues tiene un estilo de liderazgo que va más allá de la AMMJE, que debería ser replicado por otros líderes de iniciativa privada obsesionados con el poder y que creen que el pleito es su manera de sobresalir.

REMATE DESCONECTADO

Hay quienes dentro de la ABM opinan que la presidencia de Emilio Romano no entiende cuáles son los temas verdaderamente relevantes para las instituciones de crédito y, mucho más importante, para los usuarios de servicios financieros.

Incluso más allá de su docilidad en contra de los peros de algunos grandes participantes del mercado a “dar gratis” servicios de transferencia de recursos a través de tarjetas de crédito y débito, está el hecho de que únicamente le interesan en el discurso. Lo bueno es que grandes instituciones como BBVA, Banamex, HSBC y Azteca se han comprometido con el cambio, puesto que entienden que a la larga obtendrán mucho mejores resultados. Preocupan las voces de algunos quienes ciertamente están complicando el trabajo de Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, de hacer lo que bien podría denominarse c CoDi y DiMo en esteroides.