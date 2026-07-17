¿Qué necesidad?

El gobierno de Donald Trump está determinado a cambiar la forma en la que Estados Unidos comercia con el mundo, que bien puede definirse como libre comercio con aranceles.

En México hay aldeanos que circunscriben todo a luchas políticas internas para ver cómo se acomodan en la próxima administración o rindiendo pleitesía a Andrés Manuel López Obrador, que, a estas alturas, no se acaba de difuminar su negra sombra. Ayer mismo se demostró que lo logrado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del equipo de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, es mayor: mientras que a Brasil, presidido por Luiz Inácio Lula da Silva, le aplicó un arancel general de 25%, México sigue siendo la nación con menores aranceles y está negociando la ratificación del T-MEC en condiciones muy favorables.

La renegociación del T-MEC avanza muy bien, a pesar del cambio que está imponiendo EU en el comercio global. Si busca símbolos de cómo marcha la negociación, bastaría detenerse en las opiniones de los negociadores de EU, Jamieson Greer y Robert Lutnick, sobre el equipo negociador mexicano, donde destaca Luis Rosendo Gutiérrez.

REMATE RECONOCIDO

Marcelo Ebrard ha logrado integrar a la iniciativa privada, representada por el CCE, la Concamin y la Coparmex (presididas, respectivamente, por José Medina Mora, Alejandro Malagón y Juan José Sierra), para formar un grupo muy compacto en torno a la revisión del acuerdo comercial. Y en algún momento se llegó a pensar que se les excluiría cuando decidió acabar con el Cuarto de Junto para convertirlo en algo más eficiente. Ayer mismo, Ebrard se reunió con el CCE para seguir avanzando en la coordinación de trabajos de cara a la renegociación del T-MEC, participaron, entre otros, Alejandro Malagón (Concamin), Sergio Contreras (Comce), Diego Cosío (ANTAD), Juan Cortina y Jorge Esteve (CNA), Regina García Cuéllar (ABM), Vicente Gutiérrez Camposeco (Canaco CDMX) y Pedro Pacheco Villagrán (AMIS), entre otros.

REMATE ALDEANO

Ante estos hechos indiscutibles y evidentes, no sólo en favor del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino de la mayoría de los mexicanos, hay una abierta campaña en contra del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, según las señales, a través de Jesús Ramírez Cuevas y algunas otras personas, entre las que destacan quienes tienen muchos problemas para leer. Hace unos días hicieron correr el rumor de que el día en que inició la renegociación del T-MEC con EU y Canadá, Ebrard presentaría su renuncia. Esta semana, la acusación es, si se puede, todavía más absurda.

Dicen que, ante lo que denominan como fracaso en la negociación del T-MEC, se trastocó el plan que tenía Ebrard de ir al Congreso para, desde ahí, lanzar su campaña a la Presidencia en 2030. Recurren a falsedades. Hacen creer que el T-MEC terminará dentro de 10 años y que tendrá revisiones anuales. Estas mismas voces son las que presumieron que Andrés Manuel López Obrador había logrado la renegociación del T-MEC y que ahora todo lo descompuso Ebrard.

REMATE PRECISO

Si bien es cierto que hubo participación de Jesús Seade en la revisión del acuerdo comercial, fue el equipo de Enrique Peña el que negoció y firmó el tratado a 16 años y con una revisión a los seis años. En ese momento, los críticos de Marcelo Ebrard usaron las redes para decir que habían logrado un gran acuerdo comercial y en ningún momento cuestionaron que el tratado tendría una caducidad de 16 años, como realmente fue firmado el sexenio antepasado.

La crítica en contra de Ebrard está centrada en una visión muy pequeña y todo se circunscribe a lo que Andrés Manuel López Obrador calificaba como politiquería.

Sería ingenuo pedir a esas personas que tuvieran una visión de Estado o pragmática y dieran su apoyo a la presidenta Sheinbaum y a los funcionarios que ella designó para lograr una buena revisión del T-MEC con posibilidad de ampliarse en cualquier momento, lo que le conviene a Morena, partido en el poder y que preside Ariadna Montiel, pero son un grupo nostálgico que cree que sólo ellos o nadie lo merecen.

REMATE ESPERANZADO

Otro banco que se encuentra muy optimista por lo que será su reporte financiero es Banorte, dirigido por Marcos Ramírez. Si se ve lo que han reportado a mayo ante la CNBV, presidida por Ángel Cabrera, tendrán números para presumir.

REMATE MILLONARIO

Apollo Capital, que en México lleva Mauricio Esquenazi, invertirá 20 mil millones de dólares en México y están concentrados en la adquisición de Infra, que preside Agustín Franco. Hay que poner mucha atención.

REMATE VACACIONAL

El Padre del Análisis Superior tomará un periodo de vacaciones de verano a partir de hoy en esta columna, y del lunes en sus espacios de radio y televisión dentro de Grupo Imagen.